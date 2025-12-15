दादा-दादी और नाना-नानी के सान्निध्य में मना केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस

विद्यालय के प्राचार्य आर. एन. पांडेय ने अतिथियों का पौधा भेंट कर हरित स्वागत किया और अपने संबोधन में बच्चों में संस्कारों के संवर्धन को समय की आवश्यकता बताया। मुख्य अतिथि गोवर्धन पाठे ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाकर दादा-दादी एवं नाना-नानी के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से जीवन मूल्यों की सशक्त नींव रखी जाती है।