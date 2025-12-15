15 दिसंबर 2025,

सोमवार

बेतुल

दादा-दादी और नाना-नानी के सान्निध्य में मना केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस

बैतूल। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैतूल में 15 दिसंबर को दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भावनाओं, संस्कारों और सांस्कृतिक रंगों का सुंदर संगम देखने को मिला, जहां बच्चों, अभिभावकों और वरिष्ठजनों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। कार्यक्रम [&hellip;]

बेतुल

Ghanshyam Rathore

Dec 15, 2025

betul news

बैतूल। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय बैतूल में 15 दिसंबर को दादा-दादी एवं नाना-नानी दिवस के साथ केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर में भावनाओं, संस्कारों और सांस्कृतिक रंगों का सुंदर संगम देखने को मिला, जहां बच्चों, अभिभावकों और वरिष्ठजनों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि तहसीलदार गोवर्धन पाठे एवं विशिष्ट अतिथि नीलम पाठे रहे। आयोजन का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ किया गया,

- रंगारंग प्रस्तुतियों ने बांधा समां

विद्यालय के विद्यार्थियों ने स्वागत गीत, मनमोहक नृत्य, केंद्रीय विद्यालय गीत तथा प्रेरक लघु नाटिका प्रस्तुत कर उपस्थितजनों को भावविभोर कर दिया। इन प्रस्तुतियों में पारिवारिक मूल्यों, बुजुर्गों के सम्मान और जीवन संस्कारों का सुंदर संदेश समाहित रहा।

दादा-दादी एवं नाना-नानी ने बच्चों के साथ समय बिताया और शिक्षकों द्वारा आयोजित मनोरंजक खेलों में उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दादा-दादी एवं नाना-नानी को विद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया गया।

- शिक्षा के साथ संस्कारों पर दिया बल

विद्यालय के प्राचार्य आर. एन. पांडेय ने अतिथियों का पौधा भेंट कर हरित स्वागत किया और अपने संबोधन में बच्चों में संस्कारों के संवर्धन को समय की आवश्यकता बताया। मुख्य अतिथि गोवर्धन पाठे ने कहा कि बच्चों को मोबाइल से दूरी बनाकर दादा-दादी एवं नाना-नानी के अनुभवों से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मार्गदर्शन से जीवन मूल्यों की सशक्त नींव रखी जाती है।

कार्यक्रम में मुख्य अध्यापक भरत धोटे ने स्वागत उद्बोधन दिया। कार्यक्रम का संचालन प्राथमिक शिक्षिका रचना सोनी एवं अपर्णा शुक्ला द्वारा किया गया। समापन अवसर पर वरिष्ठ शिक्षक जगदीश लोखंडे ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत कर आयोजन को सफल बनाने में सहयोग देने वाले सभी अतिथियों, अभिभावकों और शिक्षकों का आभार व्यक्त किया।

Published on:

15 Dec 2025 09:03 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / दादा-दादी और नाना-नानी के सान्निध्य में मना केंद्रीय विद्यालय संगठन का स्थापना दिवस

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

