बेतुल

शराब के नशे में बेटे ने पिता पर किया जानलेवा हमला, गंज थाना क्षेत्र की घटना

बैतूल। पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना गंज थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने मामूली विवाद के बाद अपने ही पिता पर बेरहमी से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना गंज थाना अंतर्गत ओझाढाना इलाके में रविवार देर रात हुई, जिससे पूरे क्षेत्र [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 15, 2025

betul news

बैतूल। पारिवारिक रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक घटना गंज थाना क्षेत्र से सामने आई है, जहां शराब के नशे में धुत एक युवक ने मामूली विवाद के बाद अपने ही पिता पर बेरहमी से जानलेवा हमला कर दिया। यह घटना गंज थाना अंतर्गत ओझाढाना इलाके में रविवार देर रात हुई, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।
बताया गया कि घायल पिता सूरज पटेल ने पुलिस को बताया कि उनका बेटा अरविंद पटेल शराब के नशे में घर पहुंचा था। इसी दौरान किसी युवती को लेकर पिता और पुत्र के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने आपा खो दिया और हिंसक हो गया। गुस्से में आकर अरविंद ने पहले अपने पिता पर गर्म पानी डाल दिया। इसके बाद उसने ईंट और लकड़ी से उनके सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में सूरज पटेल के सिर में गंभीर चोटें आईं और वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़े। घटना के दौरान घर में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोगों ने तत्काल डायल 112 पर कॉल कर पुलिस और एंबुलेंस को सूचना दी। मौके पर पहुंची गंज थाना पुलिस ने घायल को एंबुलेंस के माध्यम से जिला अस्पताल बैतूल पहुंचाया, जहां उनका उपचार जारी है। पीडि़त पिता ने बताया कि आरोपी बेटा पहले भी शराब के नशे में घर में विवाद और मारपीट करता रहा है, लेकिन इस बार उसने सारी हदें पार कर दीं। घटना के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। फिलहाल गंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी बेटे की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद कर्मचारियों पर महिला से अभद्रता व धमकी के आरोप, कलेक्टर से की शिकायत
नगर परिषद आठनेर के कर्मचारियों पर एक महिला दुकानदार ने गंभीर आरोप लगाते हुए कलेक्टर को लिखित शिकायत सौंपी है। पीडि़त महिला प्रतिभा साहू का आरोप है कि दुकान के अतिक्रमण को लेकर की गई 181 शिकायत हटवाने के लिए उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया और परिवार को धमकियां दी गईं। शिकायत में बताया गया है कि पीडि़ता प्रतिभा पिछले 10-12 वर्षों से ठेला लगाकर अपना जीवनयापन कर रही है। पूर्व में नगर परिषद द्वारा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान उसने अपना ठेला हटा लिया था, लेकिन बाद में बिना किसी कार्रवाई के अन्य लोगों को पुन: ठेला लगाने की अनुमति दे दी गई। आरोप है कि उसकी जगह किसी अन्य व्यक्ति का पक्का ठेला लगवा दिया गया, जिससे वह बेरोजगार हो गई।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / शराब के नशे में बेटे ने पिता पर किया जानलेवा हमला, गंज थाना क्षेत्र की घटना

