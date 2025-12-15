इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग, लाखों का सामान जलकर राख

आठनेर। भैंसदेही रोड स्थित महाले कॉम्प्लेक्स में सोमवार तडक़े एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में भीषण आग लगने से लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जलकर राख हो गए। आग सुबह करीब 4 बजे लोखंडे इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में लगी। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

घटना को लेकर बताया गया कि शोरूम में रखे साउंड सिस्टम, लाइटिंग उपकरण, कांच से बने इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य महंगे उपकरण आग की चपेट में आ गए। आग इतनी भीषण थी कि शोरूम के अंदर रखा ग्लास फर्नीचर पूरी तरह नष्ट हो गया। प्रारंभिक तौर पर नुकसान का आंकलन नहीं हो पाया है, लेकिन शोरूम संचालक को भारी आर्थिक क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। आग की सूचना सबसे पहले जनसेवक कर्मचारी सुनील सोनकर ने फायर स्टेशन को दी। सूचना मिलते ही नगर परिषद का दमकल वाहन मौके पर पहुंचा और दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर वाहन पायलट सुनील सांवत, फायरमेन अमित बारस्कर और सतीश नायक ने समय रहते आग बुझाकर आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया। शोरूम के आसपास रिहायशी मकान बने होने के कारण आग फैलने की आशंका बनी हुई थी, लेकिन समय पर कार्रवाई से बड़ी जनहानि टल गई। बताया गया कि शोरूम में फायर सेफ्टी उपकरण उपलब्ध नहीं होने के कारण आग पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका, जिससे नुकसान बढ़ गया। घटना के बाद शोरूम संचालक महेंद्र लोखंडे ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है।

इनका कहना

-आगजनी की घटना की सूचना पीडि़त द्वारा पुलिस को दी गई है। मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है।