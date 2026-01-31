31 जनवरी 2026,

शनिवार

बेतुल

सडक़ सुरक्षा के लिए बच्चे बने वॉलंटियर, माय भारत पोर्टल से जुड़ रहे छात्र

-राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के तहत बैतूल में स्कूलों में चला जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किया प्रेरित। बैतूल। राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में सडक़ सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को सामाजिक सहभागिता से जोडऩे की पहल की [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 31, 2026

betul news

-राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के तहत बैतूल में स्कूलों में चला जागरूकता कार्यक्रम, बच्चों को माय भारत पोर्टल पर पंजीकरण के लिए किया प्रेरित।

बैतूल। राष्ट्रीय सडक़ सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में सडक़ सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा स्कूली बच्चों को सामाजिक सहभागिता से जोडऩे की पहल की जा रही है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन के निर्देशन में थाना यातायात, जिला बैतूल द्वारा विद्यालयों में आयोजित जागरूकता कार्यक्रमों के दौरान बच्चों को माय भारत पोर्टल पर स्वयंसेवक (वॉलंटियर) के रूप में पंजीकरण करने के लिए प्रेरित किया गया।
कार्यक्रम के दौरान यातायात पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को बताया कि माय भारत पोर्टल के माध्यम से वे सडक़ सुरक्षा जैसे सामाजिक अभियानों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। पंजीकरण के बाद बच्चे अपने विद्यालय, मोहल्ले और गांव में यातायात नियमों के पालन, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग, सुरक्षित सडक़ पार करने तथा यातायात संकेतों के प्रति जागरूकता फैलाने में योगदान दे सकते हैं। पुलिस अधिकारियों ने बच्चों को सरल भाषा में समझाया कि सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल कार्रवाई ही नहीं, बल्कि जन-जागरूकता सबसे प्रभावी माध्यम है और इसमें बच्चों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से उन्हें कम उम्र में ही जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने माय भारत पोर्टल से जुडऩे में रुचि दिखाई और स्वयंसेवक के रूप में समाज सेवा करने की इच्छा जताई। यातायात पुलिस का मानना है कि जब बच्चे स्वयं नियमों को समझेंगे और अपनाएंगे, तो वे अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी सुरक्षित यातायात के लिए प्रेरित करेंगे। यातायात पुलिस द्वारा यह जागरूकता अभियान जिले के विभिन्न विद्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लगातार जारी है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे और युवा सडक़ सुरक्षा के संदेशवाहक बन सकें और सुरक्षित यातायात की दिशा में सकारात्मक बदलाव आ सके।
स्पर्धाओं का आयोजन भी किया गया
इसी क्रम में जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए यातायात जागरूकता कार्यक्रम एवं चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी रचनात्मकता के माध्यम से सडक़ सुरक्षा का प्रभावी संदेश दिया। बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों में सुरक्षित सडक़, सुरक्षित जीवन जैसे संदेश प्रमुख रूप से उभरकर सामने आए। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों की सराहना करते हुए उन्हें भविष्य में भी यातायात नियमों का पालन करने एवं दूसरों को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / सडक़ सुरक्षा के लिए बच्चे बने वॉलंटियर, माय भारत पोर्टल से जुड़ रहे छात्र
