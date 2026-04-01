किसानों की आवाज बनी कांग्रेस, हक दिलाने के लिए किया जोरदार प्रदर्शन 

बैतूल। किसानों की समस्याओं को लेकर गुरुवार 9 अप्रैल को कांग्रेस जिलाध्यक्ष निलय विनोद डागा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। शिवाजी ऑडिटोरियम में आयोजित विशाल जनसभा के बाद हजारों कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिले की सियासत भी गर्मा गई और कांग्रेस ने सड़कों पर उतरकर किसानों के हक की आवाज बुलंद की।