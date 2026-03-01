बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से तबाह हुई फसलें

चिचोली। क्षेत्र में हुई बेमौसम बारिश और तेज बिजली गिरने की घटनाओं ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार को हुई बारिश के साथ तेज आंधी और बिजली चमकने से किसानों के खेतों में खड़ी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। बारिश के साथ आई तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर गेहूं की फसल जमीन पर गिर गई, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता दोनों पर असर पडऩे की आशंका है। वहीं, वन उपज जैसे महुआ तथा अन्य फसलों को भी नुकसान हुआ है। कृषक मन्नु परते, संतोष यादव, मनोज यादव एवं लड्डू उईके ने बताया कि चिचोली ब्लॉक के मांगारोडी, सिपलाई, खैरी बारंगबाड़ी, पाठाखेड़ा, मलाजपुर, निवारी सहित कई गांवों में भारी बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है। वहीं चिचोली से सटे शाहपुर ब्लॉक के केसिया एवं कान्हेगांव क्षेत्र में भी अधिक बारिश तेज हवा के कारण गेहूं की फसल प्रभावित हुई है। किसानों ने शासन-प्रशासन से फसल नुकसान का शीघ्र सर्वे कर उचित मुआवजा देने की मांग।

भैंसेदही में चने के आकार के ओले गिरे

भैंसदेही में भी मौसम की मार किसानों पर पड़ी। तेज हवाओं और बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हुई। चने के आकार के ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान पहुंचा। कुछ जगहों पर फसल आड़ी हो गई। चिचोलीढाना के कृषक संतोष जोशी ने बताया कि उनके खेत में गेहूं की फसल लगी थी, जो बारिश की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। पीडि़त किसानों ने मुआवजा दिए जाने की मांग की है।