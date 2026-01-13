13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

बैतूल में फिल्टर प्लांट पर रोजाना हो रही पानी की जांच

हर दिन 15 सैंपल लेकर पीएच, हार्डनेस और क्लोरीन की हो रही जांच, वार्डों में शिविर लगाकर सुनी जाएंगी शिकायतें। बैतूल। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेश सरकार और नगर पालिकाएं पेयजल की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। बैतूल नगर पालिका द्वारा फिल्टर प्लांट में प्रतिदिन पानी की जांच [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 13, 2026

betul news

हर दिन 15 सैंपल लेकर पीएच, हार्डनेस और क्लोरीन की हो रही जांच, वार्डों में शिविर लगाकर सुनी जाएंगी शिकायतें।

बैतूल। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद प्रदेश सरकार और नगर पालिकाएं पेयजल की गुणवत्ता को लेकर अलर्ट मोड पर हैं। बैतूल नगर पालिका द्वारा फिल्टर प्लांट में प्रतिदिन पानी की जांच कर शहरवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। नगर पालिका के अनुसार शहर के अलग-अलग वार्डों से प्रतिदिन पानी के सैंपल एकत्र कर जांच के लिए जल प्रयोगशाला भेजे जा रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी समय रहते सामने आ सके। नगर पालिका द्वारा प्रतिदिन वार्डों से पांच-पांच सैंपल लेकर कुल 15 सैंपल की जांच कराई जा रही है। फिल्टर प्लांट स्थित नगर पालिका की प्रयोगशाला में प्रत्येक वार्ड में सप्लाई किए जाने वाले पानी की गुणवत्ता को परखा जा रहा है। जांच के दौरान पानी की पीएच वैल्यू, हार्डनेस, क्लोरीन की मात्रा सहित अन्य जरूरी मानकों की नियमित जांच की जा रही है। नगर पालिका का कहना है कि जांच रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की जल आपूर्ति की जा रही है।
पेयजल गुणवत्ता पर नजर रखने के साथ-साथ नगर पालिका द्वारा शिकायत निवारण की भी व्यवस्था की जा रही है। जिला मुख्यालय पर आयोजित जल सुनवाई में इस बार कोई भी शिकायत दर्ज नहीं हुई, लेकिन अब नगर पालिका ने वार्ड स्तर पर शिविर लगाने का निर्णय लिया है। गुरुवार से शुरू होने वाले इन शिविरों में नागरिक पेयजल से जुड़ी किसी भी समस्या को सीधे अधिकारियों के सामने रख सकेंगे। नगर पालिका ने शिविरों के लिए चार-चार सुपरवाइजरों की ड्यूटी लगाई है, जो वार्डों में जाकर लोगों से संपर्क करेंगे। शिविरों में शिकायतों की सुनवाई के साथ ही मौके पर निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। नगर पालिका के जल शाखा प्रभारी सब इंजीनियर धीरेंद्र राठौर ने बताया कि फिल्टर प्लांट में प्रतिदिन जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि शहर में सप्लाई होने वाला पानी पूरी तरह सुरक्षित और मानकों के अनुरूप हो। साथ ही वार्डों में शिविरों के माध्यम से नागरिकों से संवाद कर पेयजल से जुड़ी हर समस्या का समाधान किया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

13 Jan 2026 09:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बैतूल में फिल्टर प्लांट पर रोजाना हो रही पानी की जांच

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जनसुनवाई में छलका ग्रामीणों का दर्द, पानी-बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर उठे सवाल

betul news
बेतुल

राष्ट्रीय हिन्दू सेना ने 10 किमी पीछा कर पुलिस के साथ पकड़ा गोवंश से भरा आईसर ट्रक

patrika news
बेतुल

बरेठा घाट में फिर हुआ हादसा, बड़ा ट्राला खंती में गिरा

betul news
बेतुल

आपातकालीन सेवाओं की राह आसान करने प्रशासन सक्रिय

betul news
बेतुल

हादसे के बाद जागा प्रशासन, सवालों के घेरे में हाईवे सुरक्षा व्यवस्था

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.