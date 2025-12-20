20 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

T20 World Cup 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

कृषि मंडी में अव्यवस्था के चलते बंद रखना पड़ रहा मक्का की नीलामी

बैतूल। कृषि उपज मंडी में एक बार फिर मक्का की बंपर आवक के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंडी में मक्का की आवक 24,639 क्विंटल दर्ज की गई। भारी आवक और अव्यवस्थाओं के कारण शनिवार को मक्का की नीलामी बंद रखनी पड़ी। मंडी में मक्का के भाव भी कम हैं। वर्तमान [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Dec 20, 2025

patrika news

बैतूल। कृषि उपज मंडी में एक बार फिर मक्का की बंपर आवक के चलते हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को मंडी में मक्का की आवक 24,639 क्विंटल दर्ज की गई। भारी आवक और अव्यवस्थाओं के कारण शनिवार को मक्का की नीलामी बंद रखनी पड़ी। मंडी में मक्का के भाव भी कम हैं। वर्तमान में मक्का 1350 रुपए से लेकर अधिकतम 1824 रुपए प्रति क्विंटल तक बिक रहा है, जो लागत के मुकाबले कम है।
मंडी में लगातार बढ़ रही आवक के चलते बार-बार मक्का की नीलामी रोकनी पड़ रही है। स्थिति यह है कि व्यापारियों के बोरे एक बार फिर मंडी परिसर में जमे हुए हैं। अनाज का समय पर उठाव नहीं होने और बोरे नहीं उठने से मंडी में भारी अव्यवस्था फैल गई है। इसी कारण मक्का की नीलामी करे बंद रखना पड़ा। किसानों को इसका सीधा नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उन्हें अपनी उपज बेचने के लिए घंटों और कई बार दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन द्वारा बोरे जमा करने वाले व्यापारियों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। केवल अनाउंसमेंट कर औपचारिकता निभाई जा रही है। प्रशासन के बार-बार निर्देश देने के बावजूद किसान निर्धारित समय से पहले ही मक्का लेकर मंडी पहुंच रहे हैं। इसका नतीजा यह है कि मंडी गेट से वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच रही हैं और यातायात भी प्रभावित हो रहा है।
शनिवार को भी बड़ी संख्या में मक्का से भरे वाहन मंडी पहुंच गए, जबकि रविवार को मंडी बंद रहेगी। सोमवार को सुबह 5 बजे से 10 बजे तक ही किसानों के वाहन मंडी में प्रवेश कर सकेंगे। इसके बाद शेष समय में केवल व्यापारियों द्वारा अनाज उठाव का कार्य किया जाएगा। हालांकि, नियम बनाए जाने के बावजूद मंडी प्रशासन उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं कर पा रहा है। इसी कारण मंडी में अव्यवस्था लगातार बनी हुई है और किसान परेशान हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Dec 2025 08:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कृषि मंडी में अव्यवस्था के चलते बंद रखना पड़ रहा मक्का की नीलामी

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

राशन वितरण में पारदर्शीता के लिए पीओएस मशीनों में एल-1 बायोमेट्रिक स्कैनर अनिवार्य

betul news
बेतुल

हत्या के आरोपियों का कान पकडकऱ निकाला जुलूस

बेतुल

पट्टा वितरण से पहले उलझनों का जाल, 605 आवेदनों की रिपोर्ट तहसील को सौंपी

betul news
बेतुल

मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री करेंगे मेडिकल कॉलेज का भूमिपूजन

बेतुल

नगर पालिका को मिलेगी नई पहचान, 15 हजार स्क्वायर फीट में बनेगी जी प्लस थ्री आधुनिक बिल्डिंग

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.