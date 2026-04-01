19 अप्रैल 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

जेसीबी पहुंचते ही दुकानदार ने खुद पर डाला पेट्रोल, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकी

-कोठीबाजार क्षेत्र में हंगामा, सीएमओ के समझाने पर शांत हुआ मामला, शहर में रोजाना चलेगा विशेष अभियान। बैतूल। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और मुख्य मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बैतूल ने रविवार सुबह विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Apr 19, 2026

betul news

-कोठीबाजार क्षेत्र में हंगामा, सीएमओ के समझाने पर शांत हुआ मामला, शहर में रोजाना चलेगा विशेष अभियान।

बैतूल। शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और मुख्य मार्गों पर बढ़ते अतिक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से नगर पालिका परिषद बैतूल ने रविवार सुबह विशेष अभियान शुरू किया। अभियान के तहत शहर के प्रमुख मार्गों पर अस्थायी रूप से लगाई जा रही फल, सब्जी एवं अन्य दुकानों को हटाकर निर्धारित स्थानों पर व्यवस्थित करने की कार्रवाई की गई।
नगरपालिका का यह अभियान सुबह 8.30 बजे शुरू हुआ, लेकिन करीब 10 बजे कोठीबाजार क्षेत्र में उस समय विवाद की स्थिति बन गई जब ज्योति टॉकीज के सामने स्थित एक अतिक्रमण हटाने के लिए जेसीबी मशीन पहुंची। जेसीबी को देखते ही दुकानदार शेख मोहम्मद हफीज ने स्वयं के ऊपर पेट्रोल डाल लिया और दुकान नहीं हटाने की जिद पर अड़ गया। अचानक बने इस घटनाक्रम से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना की जानकारी मिलते ही नगर पालिका सीएमओ नवनीत पांडे तत्काल मौके पर पहुंचे। उन्होंने दुकानदार को समझाने और स्थिति सामान्य करने का प्रयास किया, लेकिन दुकानदार तत्काल हटने को तैयार नहीं हुआ। इसके बाद सीएमओ ने दुकानदार को दुकान पीछे करने तथा सात दिन के भीतर दुकान हटाकर विस्थापित स्थान पर लगाने का अल्टीमेटम दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ और संभावित बड़ा हादसा टल गया। दुकानदार शेख मोहम्मद हफीज का कहना है कि नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाने से पहले उन्हें कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। अचानक अमला जेसीबी मशीन लेकर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि वर्तमान में त्योहारी सीजन चल रहा है और यही उनकी दुकानदारी का प्रमुख समय है। यदि इस समय दुकान हटाई जाती है तो उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ जाएगा। उन्होंने प्रशासन से कम से कम एक माह का समय देने की मांग की। विवाद के बाद नगर पालिका का अतिक्रमण हटाने वाला अमला मौके से वापस लौट गया। इसके बाद क्षेत्र में आगे की कार्रवाई नहीं हो सकी। हालांकि नगर पालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शहर में अतिक्रमण हटाने का अभियान लगातार जारी रहेगा। सीएमओ नवनीत पांडे ने बताया कि यह विशेष अभियान प्रतिदिन सुबह 8.30 बजे से 11 बजे तक चलाया जाएगा। अभियान को प्रभावी बनाने के लिए शहर को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित कर अलग-अलग दल गठित किए गए हैं। गंज क्षेत्र में परसराम चौक, कॉलेज रोड, बाबू चौक सहित अन्य स्थानों से अतिक्रमण हटाकर दुकानदारों को व्यवस्थित रूप से शिफ्ट किया जाएगा। नगरपालिका प्रशासन का कहना है कि अभियान का उद्देश्य किसी की आजीविका प्रभावित करना नहीं, बल्कि शहर की यातायात व्यवस्था सुधारना और आम नागरिकों को राहत देना है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

19 Apr 2026 09:13 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / जेसीबी पहुंचते ही दुकानदार ने खुद पर डाला पेट्रोल, अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई रुकी

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

बैतूल के 20 सरकारी स्कूलों की बदलेगी सूरत, मरम्मत कार्य पर 1.18 करोड़ खर्च होंगे

betul news
बेतुल

कोठी बाजार में अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग पर पुलिस की कार्रवाई

betul news
बेतुल

ट्रेचिंग ग्राउंड के कायाकल्प की तैयारी, सीएमओ ने किया निरीक्षण

betul news
बेतुल

मक्का का उठाव नहीं करने पर व्यापारियों के लाइसेंस होंगे निरस्त

बेतुल

15 साल पुरानी खटारा बसों पर कार्रवाई शुरू, बैतूल में 20 बस मालिकों को नोटिस

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.