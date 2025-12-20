राशन वितरण में पारदर्शीता के लिए पीओएस मशीनों में एल-1 बायोमेट्रिक स्कैनर अनिवार्य

संचालनालय द्वारा जारी आदेश में यूआईडीएआई के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा गया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के तहत पात्र हितग्राहियों को राशन वितरण के लिए उच्च स्तरीय बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आवश्यक है। इसी के तहत राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों पर पीओएस मशीनों में एल-1 बायोमेट्रिक स्कैनर लगाए जाने का निर्णय लिया गया। बैतूल जिले में शतप्रतिशत राशन दुकानों की पीओएस मशीनों में एल-1 स्कैनर लगाए जाने का दावा विभाग द्वारा किया जा रहा है। बताया गया कि कुछ दिनों पहले ही संचालनालय ने यह माना था कि कई जिलों में स्कैनर लगाने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। जिसके बाद कलेक्टरों को सीधे जिम्मेदारी सौंपते हुए निर्देश दिए गए हैं कि 5 दिसंबर तक शेष सभी उचित मूल्य दुकानों में एल-1 बायोमेट्रिक स्कैनर लगाना सुनिश्चित करें।