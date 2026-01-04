4 जनवरी 2026,

बेतुल

बेतुल

कॉलेज चौक पर लेफ्ट टर्न डिजाइन से खत्म होगा ट्रैफिक दबाव

-1.60 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और 36 मीटर लंबी सीसी पुलिया का निर्माण शुरू, बनेगा शहर का सबसे आधुनिक चौराहा। बैतूल। शहर के सबसे व्यस्त कॉलेज चौक पर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन की समस्या से अब निजात मिलने वाली है। कॉलेज चौक पर सडक़ चौड़ीकरण और

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Jan 04, 2026

betul news

-1.60 करोड़ की लागत से चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण और 36 मीटर लंबी सीसी पुलिया का निर्माण शुरू, बनेगा शहर का सबसे आधुनिक चौराहा।

बैतूल। शहर के सबसे व्यस्त कॉलेज चौक पर लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित आवागमन की समस्या से अब निजात मिलने वाली है। कॉलेज चौक पर सडक़ चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण का कार्य पुलिया निर्माण के साथ शुरू हो गया है। यह शहर का पहला ऐसा चौराहा होगा, जिसे विशेष तकनीकी डिजाइन के आधार पर विकसित किया जा रहा है, जिससे चौराहे से गुजरने वाले वाहनों का दबाव काफी हद तक समाप्त हो जाएगा। कॉलेज चौक के लिए तैयार की गई ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार चौराहे के चारों मार्गों पर लेफ्ट टर्न के लिए अलग-अलग पासिंग मार्ग बनाए जा रहे हैं। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद वाहन चालकों को बीच चौराहे में प्रवेश कर टर्न लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेफ्ट टर्न करने वाले वाहन सीधे बगल से निकल जाएंगे, जबकि केवल सीधे जाने वाले वाहन ही चौराहे के मध्य भाग से गुजरेंगे। इससे चौराहे पर वाहनों का जमाव कम होगा और जाम जैसी स्थिति से राहत मिलेगी।
36 मीटर लंबी पुलिया का निर्माण हुआ शुरू
यातायात व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए कॉलेज चौक पर चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। यहां मौजूद पुरानी पुलिया को हटाकर उसकी जगह 36 मीटर लंबी कर्व आकार की सीसी पुलिया का निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तावित पुलिया 4 बाय 2 साइज की होगी, जिसमें 4 फीट चौड़ाई और 2 मीटर ऊंचाई निर्धारित की गई है। पुलिया निर्माण से बरसात के मौसम में जल निकासी की समस्या का भी स्थायी समाधान होगा। कॉलेज चौक के चौड़ीकरण और सौंदर्यीकरण पर कुल लगभग 1.60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इस राशि में पुलिया निर्माण के साथ-साथ चौराहे से जुड़ी चारों सडक़ों पर 25 से 30 मीटर लंबाई तक रोड वाइडिंग का कार्य शामिल है। इसके अलावा पैदल यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 5 फीट चौड़े फुटपाथ का निर्माण भी किया जाएगा।
टै्रफिक सिग्नल लगाने की तैयार भी
भविष्य की जरूरतों को देखते हुए कॉलेज चौक पर ट्रैफिक सिग्नल लगाने का भी प्रस्ताव रखा गया है, जिससे आवागमन और अधिक सुचारू किया जा सके। शनिवार से ठेकेदार द्वारा कॉलेज चौक पर निर्माण कार्य की शुरुआत कर दी गई है। पुरानी पुलिया को हटाने के लिए जेसीबी मशीनों से खुदाई का काम शुरू किया गया। निर्माण के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बेरिकेड्स लगाकर मुख्य मार्ग से आवागमन को अस्थायी रूप से बंद कर रूट डायवर्ट किया गया है। बताया गया कि जिस स्थान पर नई पुलिया का निर्माण होना है, वहां से नगर पालिका की पेयजल सप्लाई की मुख्य पाइप लाइन गुजर रही है। इसी कारण जलशाखा का तकनीकी अमला भी मौके पर मौजूद रहा। पहले पाइप लाइन की शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा, उसके बाद नाली और पुलिया निर्माण को आगे बढ़ाया जाएगा। पाइप लाइन शिफ्टिंग के चलते शहर के कुछ हिस्सों में एक दिन पेयजल आपूर्ति प्रभावित हो सकती है।
इनका कहना
कॉलेज चौक पर आज से काम शुरू कर दिया गया है। चारों तरफ लेफ्ट टर्न की सुविधा दी जा रही है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी नहीं होगी। चौराहे के आसपास सडक़ चौड़ीकरण, फुटपाथ और पुलिया निर्माण का काम भी होना है। प्रयास है कि कार्य जल्द से जल्द पूरा किया जाए।

  • पंकज धुर्वे, सब इंजीनियर नगरपालिका बैतूल।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / कॉलेज चौक पर लेफ्ट टर्न डिजाइन से खत्म होगा ट्रैफिक दबाव

