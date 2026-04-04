विधायक हेमंत खंडेलवाल ने किया चौपाटी निर्माण का निरीक्षण

बैतूल। शहर के विकास कार्यों को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक हेमंत खंडेलवाल ने शुक्रवार 3 अप्रैल को जमीनी स्तर पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि काम की गति में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान नवागत सीएमओ नवनीत पांडेय भी मौजूद रहे, जिनके साथ नगर के विभिन्न निर्माण कार्यों और आवश्यक व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की गई। विधायक ने स्पष्ट कहा कि शहर के विकास में देरी अब स्वीकार नहीं होगी और तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूर्ण किए जाएं।