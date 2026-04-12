शादी के कार्ड बांटने निकली युवती की स्कूटी को ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, मौत

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल जिले से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक दर्दनाक सड़क हादसे में युवती की मौत हो गई। युवती की शादी होने वाली थी और वो घर से अपनी शादी के कार्ड बांटने के लिए स्कूटी से निकली थी। शादी के कार्ड बांटकर लौटते वक्त बायपास पर उसकी स्कूटी को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी और युवती की मौके पर ही उसकी मौत हो गई। युवती की मौत की खबर जैसे ही उसके घर पहुंची तो शादी वाले परिवार की खुशियां मातम में बदल गईं। टक्कर मारने के बाद ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर लेकर फरार हो गया है। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरु की। पुलिस जल्द ही आरोपी ट्रैक्टर चालक को गिरफ्तार करने की बात कह रही है।