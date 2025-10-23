प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम समाज ने मांगी दुआ, दरगाह पर चढ़ाई चादर

MP News: मध्यप्रदेश के बैतूल में मुस्लिम समाज ने धर्म और मजहब से ऊपर उठकर इंसानियत की एक अनोखी मिसाल पेश की गई है। जहां प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम समाज के लोगों ने दरगाह में चादर चढ़ाई और लंबी उम्र के लिए दुआ मांगी।
दरअसल, पहलवान बाबा की दरगाह पर गुरुवार को मुस्लिम समाज के लोगों ने प्रेमानंद महाराज की फोटो और चादर लेकर पहुंचे और महाराज जी के जल्द से जल्द ठीक होने की कामना की।
मुस्लिम समाज की यह पहल धर्मिक सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करती है। लोगों का कहना है कि “महाराज जी ने हमेशा प्रेम, शांति और मानवता का संदेश दिया है, इसलिए हम सभी उनके शीघ्र स्वस्थ होने की दुआ करते हैं।” समाज का मानना है दुनिया में इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है।
गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और इसके बाद वृंदावन में राधा नाम का भजन करते हुए अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। वह अपनी सादगी, भक्तिपूर्ण प्रवचनों और आध्यात्मिक उपदेशों के कारण लोगों के मन में उनके लिए विशेष स्थान हैं। वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं।
बड़ी खबरेंView All
बेतुल
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग