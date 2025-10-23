प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य लाभ के लिए मुस्लिम समाज ने मांगी दुआ, दरगाह पर चढ़ाई चादर

गौरतलब है कि प्रेमानंद महाराज एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने मात्र 13 वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया और इसके बाद वृंदावन में राधा नाम का भजन करते हुए अपना जीवन भक्ति में समर्पित कर दिया। वह अपनी सादगी, भक्तिपूर्ण प्रवचनों और आध्यात्मिक उपदेशों के कारण लोगों के मन में उनके लिए विशेष स्थान हैं। वृंदावन के केलीकुंज आश्रम में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु दर्शन और आशीर्वाद के लिए पहुंचते हैं।