बैतूल-नागपुर फोरलेन पर गन्ना ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा, दो ट्रक आपस में भिड़े

बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार देर रात एक के बाद एक हुए हादसों ने हाईवे को जाम में बदल दिया। सापना डेम के आगे मदानी ढाना के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से पीछे चल रहे ट्रक और एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक आपस में टकरा गए। इस भीषण दुर्घटना में एक्सप्लोसिव ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रात करीब 10 बजे शुरू हुआ जाम तडक़े 3 बजे तक बना रहा।

जानकारी के अनुसार सांईखेड़ा क्षेत्र से गन्ने से लदी डबल ट्रॉली ट्रैक्टर शुगर फैक्ट्री की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रॉली असंतुलित होकर फोरलेन पर पलट गई। ट्रॉली के पलटते ही पीछे आ रहा लिक्विड पशु आहार से भरा ट्रक अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद गन्ने की ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक से पशु आहार सडक़ पर फैल गया, जिससे सडक़ फिसलन भरी हो गई। इसी बीच ट्रक के पीछे चल रही एक्सप्लोसिव ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर ही फंस गया। सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक के केबिन को काटकर घायल चालक को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

राहत कार्य में लगे कई संसाधन

हादसे के बाद हाईवे पर गन्ना और पशु आहार फैल जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति को संभालने के लिए शुगर फैक्ट्री से मजदूरों को बुलाया गया और जेसीबी मशीन की मदद से सडक़ पर फैले गन्ने के ढेर को हटाया गया। वहीं क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सडक़ से हटाया गया। एनएच पर तैनात ओरिएंटल कंपनी के कर्मचारियों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। करीब पांच घंटे की लगातार मेहनत के बाद फोरलेन पर यातायात बहाल किया जा सका। इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक लेन से ही आवागमन कराया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है।