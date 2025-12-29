29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

समाचार

बैतूल-नागपुर फोरलेन पर गन्ना ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा, दो ट्रक आपस में भिड़े

फोरलेन पर तीन किलोमीटर लंबा जाम, पांच घंटे की मशक्कत के बाद बहाल हुआ यातायात, चालक गंभीर रूप से घायल। बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार देर रात एक के बाद एक हुए हादसों ने हाईवे को जाम में बदल दिया। सापना डेम के आगे मदानी ढाना के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 29, 2025

betul news

फोरलेन पर तीन किलोमीटर लंबा जाम, पांच घंटे की मशक्कत के बाद बहाल हुआ यातायात, चालक गंभीर रूप से घायल।

बैतूल। बैतूल-नागपुर फोरलेन पर रविवार देर रात एक के बाद एक हुए हादसों ने हाईवे को जाम में बदल दिया। सापना डेम के आगे मदानी ढाना के पास गन्ने से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली के पलटने से पीछे चल रहे ट्रक और एक्सप्लोसिव से भरा ट्रक आपस में टकरा गए। इस भीषण दुर्घटना में एक्सप्लोसिव ट्रक का चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि हाईवे पर करीब तीन किलोमीटर लंबा जाम लग गया। रात करीब 10 बजे शुरू हुआ जाम तडक़े 3 बजे तक बना रहा।
जानकारी के अनुसार सांईखेड़ा क्षेत्र से गन्ने से लदी डबल ट्रॉली ट्रैक्टर शुगर फैक्ट्री की ओर जा रही थी। इसी दौरान अचानक ट्रॉली असंतुलित होकर फोरलेन पर पलट गई। ट्रॉली के पलटते ही पीछे आ रहा लिक्विड पशु आहार से भरा ट्रक अचानक ब्रेक लगाने के बावजूद गन्ने की ट्रॉली से टकरा गया। टक्कर के बाद ट्रक से पशु आहार सडक़ पर फैल गया, जिससे सडक़ फिसलन भरी हो गई। इसी बीच ट्रक के पीछे चल रही एक्सप्लोसिव ट्रक चालक के नियंत्रण से बाहर होकर सीधे ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रक का केबिन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और चालक अंदर ही फंस गया। सूचना मिलने पर बैतूल बाजार पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया। घंटों की मशक्कत के बाद ट्रक के केबिन को काटकर घायल चालक को बाहर निकाला गया और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
राहत कार्य में लगे कई संसाधन
हादसे के बाद हाईवे पर गन्ना और पशु आहार फैल जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया। स्थिति को संभालने के लिए शुगर फैक्ट्री से मजदूरों को बुलाया गया और जेसीबी मशीन की मदद से सडक़ पर फैले गन्ने के ढेर को हटाया गया। वहीं क्रेन की सहायता से क्षतिग्रस्त ट्रक और ट्रैक्टर-ट्रॉली को सडक़ से हटाया गया। एनएच पर तैनात ओरिएंटल कंपनी के कर्मचारियों ने भी राहत कार्य में सहयोग किया। करीब पांच घंटे की लगातार मेहनत के बाद फोरलेन पर यातायात बहाल किया जा सका। इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा और एक लेन से ही आवागमन कराया गया। पुलिस ने वाहन चालकों से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने और ओवरलोडिंग से बचने की अपील की है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

29 Dec 2025 09:04 pm

Hindi News / News Bulletin / बैतूल-नागपुर फोरलेन पर गन्ना ट्रॉली पलटने से भीषण हादसा, दो ट्रक आपस में भिड़े

बड़ी खबरें

View All

समाचार

ट्रेंडिंग

जीटीयू स्पोर्ट्स ऑफिसर बर्खास्त, लगे गंभीर आरोप

GTU
अहमदाबाद

वडोदरा मंडल : बाजवा-अहमदाबाद सेक्शन पर स्वदेशी कवच 4.0 सिस्टम लागू

अहमदाबाद

इएनटी सर्जन डॉ. ठक्कर को आइएमए डॉ ए के एन सिन्हा राष्ट्रीय पुरस्कार

समाचार

प्रसिद्ध हट्ठी माता मंदिर में हुई चोरी का पर्दाफाश, कुशीनगर का इजरायल गिरफ्तार

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

पुराने केस में फंसे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी, जाना पड़ा कोर्ट

इंदौर कोर्ट में पेश हुए जीतू पटवारी
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.