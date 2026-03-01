25 मार्च 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बेतुल

चौकी प्रभारी लाइन अटैच,आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

मुलताई। खेड़ी रामोसी में सीमांकन के दौरान पुलिस व राजस्व टीम पर हुए हमले के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ अब विवाद का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। घटना के बाद मासोद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह राजपूत को लाइन अटैच कर रक्षित केंद्र बैतूल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बेतुल

image

Ghanshyam Rathore

Mar 25, 2026

मुलताई। खेड़ी रामोसी में सीमांकन के दौरान पुलिस व राजस्व टीम पर हुए हमले के मामले में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ अब विवाद का दूसरा पक्ष भी सामने आया है। घटना के बाद मासोद चौकी प्रभारी उप निरीक्षक रणधीर सिंह राजपूत को लाइन अटैच कर रक्षित केंद्र बैतूल भेज दिया गया है। प्रारंभिक जांच में उनके द्वारा स्थिति का सही आकलन न करने और पर्याप्त बल के बिना मौके पर पहुंचने को लापरवाही मानते हुए स्पष्टीकरण जारी किया गया है।
इधर, पुलिस ने 22 नामजद सहित कुल 32 ग्रामीणों के खिलाफ जानलेवा हमला, शासकीय कार्य में बाधा और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी है। अधिकांश आरोपी घटना के बाद से फरार बताए जा रहे हैं। मामले में नया मोड़ तब आया जब आरोपी पक्ष ने जमीन को लेकर धोखाधड़ी के आरोप लगाए। आरोपी रामजी उइके और उनके परिवार का कहना है कि उनके पास कुल 37 एकड 70 डिसमिल जमीन है। उन्होंने एक हरिजन परिवार को बटाई के लिए जमीन दी थी, लेकिन उस परिवार ने कथित रूप से धोखाधड़ी कर जमीन अपने नाम दर्ज करा ली। बाद में उक्त जमीन को संतोष नामक व्यक्ति को बेच दिया गया, जिसने आगे यह जमीन भास्कर मगरदे को विक्रय कर दी। आदिवासी पक्ष का कहना है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और पहले उनकी वास्तविक जमीन का सीमांकन कर उन्हें स्पष्ट रूप से नापकर दी जाए। उनका कहना है कि सही सीमांकन के बाद ही वे अपनी जमीन से कब्जा देंगे। गौरतलब है कि मंगलवार को सीमांकन के दौरान विवाद बढऩे पर पथराव और हमले की घटना हुई थी, जिसमें उप निरीक्षक सहित कई पुलिसकर्मी, कोटवार और राजस्व कर्मचारी घायल हुए थे। थाना प्रभारी नरेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि मामला संवेदनशील है और सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा और भूमि विवाद के पहलू की भी निष्पक्ष जांच की जाएगी, ताकि स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाया जा सके।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

25 Mar 2026 09:22 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / चौकी प्रभारी लाइन अटैच,आरोपी की तलाश कर रही पुलिस

बड़ी खबरें

View All

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

जिले में कक्षा 5वीं का रिजल्ट 95 और 8वीं का 94 प्रतिशत रहा, पिछले वर्ष की तुलना में दोनों कक्षाओं के परिणाम में हुआ सुधार

betul news
बेतुल

इंजेक्शन लगने के बाद दो घोड़ों की मौत, घोड़ा मालिक ने मांगा मुआवजा

betul news
बेतुल

रिहायशी इलाके में बिजली के पोल में भडक़ी आग, बड़ा हादसा टला

betul news
बेतुल

मरम्मत के समय दीवार गिरने से महिला मजदूर की मौत, दो घायल

बेतुल

25-30 साल सेवा देने वाले शिक्षकों की फिर परीक्षा! आदेश के विरोध में शिक्षकों का प्रदर्शन

betul news
बेतुल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.