सर्वे तक चमक, बाद में ताले और गंदगी, स्लम क्षेत्रों के शौचालय बने शोपीस

बैतूल। नगर पालिका द्वारा शहर के स्लम वार्डों में स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्ति के उद्देश्य से बनाए गए सार्वजनिक शौचालय आज बदहाली की तस्वीर पेश कर रहे हैं। जिन शौचालयों पर लाखों रुपए खर्च किए गए, वे या तो ताले में कैद हैं या फिर गंदगी और जर्जर हालत के कारण अनुपयोगी हो चुके हैं। स्थिति यह है कि कई स्थानों पर लोगों ने इन शौचालयों का उपयोग करना ही बंद कर दिया है। इससे नगर पालिका के ओडीएफ प्लस जैसे दावों की हकीकत सामने आ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सर्वेक्षण के समय नगर पालिका अचानक सक्रिय हो जाती है। शौचालयों की मरम्मत, रंग-रोगन और सफाई कराई जाती है, फीडबैक मशीनें लगा दी जाती हैं, लेकिन सर्वेक्षण खत्म होते ही जिम्मेदारी भी खत्म हो जाती है। इसके बाद न तो नियमित सफाई होती है और न ही रखरखाव। नतीजतन शौचालय या तो बंद कर दिए जाते हैं या फिर बदबू और गंदगी के कारण लोग उनका उपयोग करने से कतराने लगते हैं।