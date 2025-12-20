20 दिसंबर 2025,

बेतुल

बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर संयुक्त संचालक डॉ. वर्मा के सख्त निर्देश

बैतूल। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग डॉ. मनीष वर्मा ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष परीक्षा परिणामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार [&hellip;]

बेतुल

image

Devendra Kumar Karande

Dec 20, 2025

betul news

बैतूल। आगामी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारियों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। शनिवार को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल के सभाकक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण नर्मदापुरम संभाग डॉ. मनीष वर्मा ने स्पष्ट किया कि इस वर्ष परीक्षा परिणामों में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। डॉ. वर्मा ने अर्धवार्षिक परीक्षा परिणामों के आधार पर सभी विकासखंडों के प्राचार्यों को निर्देश दिए कि कमजोर विषयों और कमजोर विद्यार्थियों की सूची तत्काल तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक स्कूल में विषयवार कार्ययोजना बनाकर नियमित रिवीजन क्लास, अतिरिक्त अभ्यास सत्र और टेस्ट आयोजित किए जाएं, ताकि छात्रों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी मजबूत हो सके।
संयुक्त संचालक ने निर्देश दिए कि प्राचार्य स्वयं परीक्षा तैयारियों की निगरानी करें और शिक्षकों के साथ नियमित बैठक कर प्रगति की समीक्षा करें। उन्होंने कहा कि केवल पाठ्यक्रम पूरा करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उत्तर लेखन, समय प्रबंधन और प्रश्न-पत्र पैटर्न के अनुरूप अभ्यास कराना अनिवार्य है। बोर्ड कक्षाओं के साथ-साथ कक्षा 5वीं और 8वीं की परीक्षाओं को लेकर भी विशेष निर्देश दिए गए। डॉ. वर्मा ने कहा कि इन कक्षाओं में गुणवत्तापूर्ण परीक्षा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए बुनियादी अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाए, ताकि आगे की पढ़ाई में छात्रों को कठिनाई न हो। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिन विद्यालयों का पूर्व परीक्षा परिणाम कमजोर रहा है, वहां विशेष निगरानी रखी जाए। आवश्यकता होने पर अतिरिक्त शिक्षण व्यवस्था और मार्गदर्शन प्रदान किया जाए, जिससे जिले का समग्र परीक्षा परिणाम बेहतर हो सके। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. अनिल कुशवाह, सहायक आयुक्त विवेक पांडे, सहायक संचालक भूपेंद्र नरवडे, योजना अधिकारी सुबोध शर्मा, बीआरसी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने बताया कि परीक्षा तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी और लापरवाही पाए जाने पर जवाबदेही तय की जाएगी।

लाखों लोग आज करेंगे 5 मिनट का सामूहिक ध्यान

बैतूल। विश्व शांति और मानव कल्याण के उद्देश्य से 21 दिसंबर को एक ऐतिहासिक वैश्विक ध्यान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। एक हृदय एक विश्व थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में देश-विदेश के 10 लाख से अधिक लोग एक साथ 5 मिनट का सामूहिक ध्यान करेंगे। बैतूल में यह वैश्विक निर्देशित ध्यान हार्टफुलनेस संस्था के मार्गदर्शन में रात्रि 8.00 बजे प्रारंभ होगा। कार्यक्रम के सूत्रधार डॉ. आनंद मालवीय एवं राजेन्द्र सिंह परिहार ने बताया कि 21 दिसंबर को शाम 8 बजे निर्धारित लिंक या यूट्यूब चैनल से जुडकऱ लगभग 20 मिनट का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें निर्देशित ध्यान कराया जाएगा। इसमें 5 मिनट का विशेष सामूहिक ध्यान विश्व शांति के लिए समर्पित रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत को इस ऐतिहासिक पहल में वैश्विक भागीदार के रूप में नामित किया गया है, जो देश के लिए गौरव का विषय है।

Hindi News / Madhya Pradesh / Betul / बोर्ड परीक्षा तैयारी को लेकर संयुक्त संचालक डॉ. वर्मा के सख्त निर्देश

बेतुल

मध्य प्रदेश न्यूज़

