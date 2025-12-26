अब ‘ऐप’ से होगी टॉयलेट की सफाई, एक क्लिक में घर आएंगे सफाईकर्मी…

बैतूल जिले की 554 ग्राम पंचायतों को 35 क्लस्टर में विभाजित कर क्लस्टर का निर्धारण किया गया है। प्रत्येक क्लस्टर के लिए एक स्वच्छता साथी का चयन किया जाकर क्लस्टर आवंटित किए गए है। यह सेवा वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रारंभ की गई है। जिसमें आम नागरिक मोबाईल में एप डाउनलोड कर ऑनलाइन आर्डर कर सकता है। संबंधित स्वच्छता साथी के पास आर्डर मोबाईल एप में प्रदर्षित होने पर सेवाएँ प्रदान की जाएगा। योजना की मॉनिटरिंग जनपद पंचायतों के माध्यम से होगी। सफाई कर्मियों को सफाई कार्य के लिए उपकरण भी भेंट किए गए हैं ताकि वे इसका इस्तेमाल कर कार्य को संचालित करें। (MP News)