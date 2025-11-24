Patrika LogoSwitch to English

भारत

अमरीकी एयर बेस पर उतरा था ‘एलियन’

वृत्तचित्र का दावा: पूर्व राष्ट्रपति बुश को थी इसकी जानकारी

Google source verification

भारत

image

ANUJ SHARMA

Nov 24, 2025

वाशिंगटन. एक नई डॉक्यूमेंट्री ‘एज ऑफ डिस्क्लोजर’ ने अमरीका में यूएफओ और एलियन को लेकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म में दावा किया गया है कि अमरीका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज एच. डब्ल्यू. बुश को 1964 में न्यू मेक्सिको के हॉलेमन एयर फोर्स बेस पर हुए कथित ‘एलियन-सैन्य’ संपर्क की जानकारी थी। बुश 1976 में अमरीका की खुफिया एजेंसी सीआइए के डायरेक्टर रह चुके थे। उन्होंने घटना खुद नहीं देखी थी, लेकिन 2003 में एस्ट्रोफिजिसिस्ट एरिक डेविस से बातचीत के दौरान इसका जिक्र किया था। डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक, घटना के वक्त तीन उड़न—तश्तरी को बेस के ऊपर मंडराते देखा गया और उनमें से एक रनवे पर उतरी, जिससे एक 'नॉन-ह्यूमन एंटिटी' बाहर निकली और वर्दीधारी एयरफोर्स और सीआइए कर्मियों के साथ संवाद किया।

सरकार चला रही गुप्त ‘लेगेसी प्रोग्राम’

फिल्म का बड़ा दावा यह है कि सरकार दशकों से टॉप-सीक्रेट 'लेगेसी प्रोग्राम' चला रही है, जो क्रैश यूएफओ और एलियन के शरीरों को बरामद करता है। इसमें सीआइए, यूएस एयर फोर्स, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और प्राइवेट डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की भागीदारी है। एजेंसियां इन तकनीकों को रिवर्स-इंजीनियर कर भविष्य में सैन्य बढ़त हासिल करना चाहती हैं।

34 पूर्व अधिकारी बोले- सरकार झूठी

डॉक्यूमेंट्री में 34 पूर्व सैन्य और खुफिया अधिकारियों ने दावा किया है कि एलियन तकनीक और यूएपी (अनसुलझी हवाई घटनाएं) को लेकर जनता से 80 वर्षों से झूठ बोला जा रहा है। हालांकि, विशेषज्ञों का तर्क है कि स्वतंत्र रूप से सत्यापित दस्तावेज या दृश्य प्रमाण सामने नहीं आते, तब तक इन दावों को ऐतिहासिक घटना नहीं माना जा सकता।

Published on:

24 Nov 2025 12:23 am

Hindi News / Bharat / अमरीकी एयर बेस पर उतरा था 'एलियन'

