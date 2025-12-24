जोफ्रा आर्चर हुए एशेज के शेष मैचों से बाहर, इस स्टार बल्लेबाज को भी किया मेलबर्न टेस्ट के लिए ड्रॉप

Australia vs England, Ashes: ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच एशेज सीरीज का चौथा मुकाबला मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड (MCG) पर 26 दिसंबर से खेला जाएगा। इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। अब मेजबान शेष दो मैच जीतकर क्लीन स्वीप करना चाहेगी। इंग्लिश टीम भी इस सीरीज को जीत के साथ खत्म करना चाहेगी। लेकिन बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले इंग्लैंड के खेमे से बड़ी खबर आ रही है, टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर अब एशेज के शेष दोनों मुकाबलों से बाहर हो गए हैं। उनके अलावा टॉप-ऑर्डर के बल्लेबाज ऑली पोप को भी मेलबर्न टेस्ट से पहले ड्रॉप कर लिया है।