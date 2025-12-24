24 दिसंबर 2025,

बुधवार

क्रिकेट

VHT 2025-26 में ईशान किशन ने भी तेज शतक जड़ उड़ाया गर्दा, सकीबुल गनी के बाद ध्वस्त किया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

Ishan Kishan second fastest century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी ने महज 36 गेंदों पर शतक जड़ा, फिर कुछ देर बाद ही बिहार के कप्‍तान सकीबुल गनी ने सिर्फ 32 गेंदों पर सेंचुरी जड़ इस रिकॉर्ड के साथ सबसे तेज लिस्‍ट ए शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। इसके कुछ देर बाद ही ईशान किशन ने महज 33 गेंदों पर शतक लगा वैभव के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।

भारत

image

lokesh verma

Dec 24, 2025

Ishan Kishan second fastest century

भारतीय बल्‍लेबाज ईशान किशन। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/mufaddal_vohra)

Ishan Kishan second fastest century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। बिहार ने जहां क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्‍कोर बनाया है तो उसके कप्‍तान सकीबुल गनी सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। अरुणाचल के खिलाफ पहले वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर सेंचुरी लगाई तो इसके बाद गनी ने महज 32 गेंदों पर शतक जड़ उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद झारखंड बनाम कर्नाटक मैच में ईशान किशन ने 33 गेंदों पर शतक जड़ वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ दिया।

लिस्ट ए में दूसरा सबसे तेज शतक

ईशान किशन का तूफानी शतक लिस्ट ए क्रिकेट में किसी भारतीय का दूसरा सबसे तेज शतक है, जो बिहार के कप्तान सकीबुल गनी के अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ 32 गेंदों में बनाए गए शतक से सिर्फ एक गेंद धीमा है।
विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने अहमदाबाद में 33 गेंदों में शतक बनाया है।

लिस्‍ट ए क्रिकेट में भारतीय प्‍लेयर्स के सबसे तेज शतक

32- सकीबुल गनी (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश) 24 दिसंबर, 2025

33- ईशान किशन (झारखंड बनाम कर्नाटक) 24 दिसंबर, 2025

35- अनमोलप्रीत सिंह (पंजाब बनाम अरुणाचल प्रदेश) 21 दिसंबर, 2024

36- वैभव सूर्यवंशी (बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश) 24 दिसंबर, 2025

40- युसुफ पठान (बड़ौदा बनाम महाराष्ट्र) 16 फरवरी, 2010

SMAT में भी ईशान किशन ने मचाया था धमाल

बता दें कि पिछले हफ्ते ही किशन को झारखंड को पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जिताई थी, जिसके इनाम के रूप में उन्‍हें टी20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में जगह मिली है। किशन ने एसएमएटी में 517 रन बनाए, जिसमें हरियाणा के खिलाफ फाइनल में मैच जिताने वाला शतक भी शामिल था। वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में शतक बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज बने, उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की।

