VHT 2025-26 में ईशान किशन ने भी तेज शतक जड़ उड़ाया गर्दा, सकीबुल गनी के बाद ध्वस्त किया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

Ishan Kishan second fastest century: विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले दिन कई बड़े रिकॉर्ड बने हैं। बिहार ने जहां क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा स्‍कोर बनाया है तो उसके कप्‍तान सकीबुल गनी सबसे तेज शतक बनाने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं। अरुणाचल के खिलाफ पहले वैभव सूर्यवंशी ने 36 गेंदों पर सेंचुरी लगाई तो इसके बाद गनी ने महज 32 गेंदों पर शतक जड़ उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसके बाद झारखंड बनाम कर्नाटक मैच में ईशान किशन ने 33 गेंदों पर शतक जड़ वैभव सूर्यवंशी को पछाड़ दिया।