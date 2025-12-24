24 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खेल

सिंहावलोकन 2025: मुक्केबाजी में भारत का रहा दबदबा, महिला मुक्केबाजों ने रचा इतिहास

नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में हुए विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने घरेलू सरजमीं पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने मेडल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए कुल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Dec 24, 2025

World Boxing Championships 2025

World Boxing Championships 2025 में भारतीय महिला बॉक्‍सर जैस्मिन लेंबोरिया ने गोल्‍ड मेडल जीता। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BFI_official )

भारतीय बॉक्सिंग के लिए साल 2025 वाकई यादगार और गौरवपूर्ण रहा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के मुक्केबाजों ने अंतरराष्ट्रीय मंचों पर शानदार प्रदर्शन करते हुए देश का नाम ऊंचा किया। खासकर महिलाओं ने विश्व स्तर पर अपना दबदबा दिखाया, जबकि पुरुषों ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। आइए, साल की प्रमुख उपलब्धियों पर नजर डालते हैं।

नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में हुए विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने घरेलू सरजमीं पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने मेडल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए कुल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। इनमें महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, जो एक रिकॉर्ड है। निकहत जरीन, जैसमिन लांबोरिया, मिनाक्षी हुडा, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, परवीन हुडा और नुपुर शेरॉन जैसी मुक्केबाजों ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा।

पुरुष वर्ग में भी सचिन सिवाच जैसे खिलाड़ियों ने योगदान दिया। ये उपलब्धियां भारतीय बॉक्सिंग के उज्ज्वल भविष्य की ओर इशारा करती हैं। मैरी कॉम, निकहत जरीन और लवलीना बोरगोहेन की विरासत को जैसमिन, मिनाक्षी और नुपुर जैसी नई पीढ़ी आगे बढ़ा रही है। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (BFI) की मेहनत, बेहतर ट्रेनिंग कैंप, अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर, स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग और ग्रामीण प्रतिभाओं को मौका देना, इन सफलताओं की नींव है।

2025 की यह तैयारी आने वाले एशियन गेम्स 2026 और लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 में बड़ा फल देगी। भारतीय मुक्केबाजों का यह सफर न केवल पदकों की कहानी है, बल्कि दृढ़ता, संघर्ष और नई ऊंचाइयों को छूने की प्रेरणा भी है। फैंस को उम्मीद है कि यह सिलसिला जारी रहेगा और ओलंपिक मंच पर भी भारत का परचम लहराएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

24 Dec 2025 02:35 pm

Hindi News / Sports / सिंहावलोकन 2025: मुक्केबाजी में भारत का रहा दबदबा, महिला मुक्केबाजों ने रचा इतिहास

बड़ी खबरें

View All

खेल

ट्रेंडिंग

VHT 2025-26: जयपुर में आया रोहित शर्मा का तूफान, सिर्फ इतनी गेंदों में ठोक दिया शतक

Rohit Sharma broke Sourav Ganguly record
क्रिकेट

विजय हजारे ट्रॉफी में ईशान किशन ने भी उड़ाया गर्दा, सकीबुल गनी के बाद ध्वस्त किया वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड

Ishan Kishan second fastest century
क्रिकेट

जोफ्रा आर्चर हुए एशेज के शेष मैचों से बाहर, इस स्टार बल्लेबाज को भी किया मेलबर्न टेस्ट के लिए ड्रॉप

Jofra Archer
क्रिकेट

बिहार ने खड़ा किया 574 रनों का स्कोर, विजय हज़ारे के इतिहास में मात्र दूसरी बार बने 500 से ज्यादा रन, देखें टॉप 5 सबसे बड़े स्कोर

क्रिकेट

वैभव सूर्यवंशी सबसे तेज दोहरा शतक लगाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ने से चूके

vaibhav suryavanshi miss fastest double century
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.