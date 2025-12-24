सिंहावलोकन 2025: मुक्केबाजी में भारत का रहा दबदबा, महिला मुक्केबाजों ने रचा इतिहास

नवंबर 2025 में ग्रेटर नोएडा में हुए विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने घरेलू सरजमीं पर धमाकेदार प्रदर्शन किया। भारतीय टीम ने मेडल तालिका में शीर्ष स्थान हासिल करते हुए कुल 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 6 रजत और 5 कांस्य। इनमें महिलाओं ने 7 स्वर्ण पदक जीते, जो एक रिकॉर्ड है। निकहत जरीन, जैसमिन लांबोरिया, मिनाक्षी हुडा, प्रीति पवार, अरुंधति चौधरी, परवीन हुडा और नुपुर शेरॉन जैसी मुक्केबाजों ने स्वर्ण जीतकर इतिहास रचा।