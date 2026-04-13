डोनाल्ड ट्रंप की AI फोटो से मचा बवाल, सोशल मीडिया पर जमकर रिएक्शन दे रहे लोग

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक एआई से बनाई गई तस्वीर शेयर की, जिसमें वह खुद को मसीह जैसे रूप में दिखाते नजर आए। इस तस्वीर में वह एक बीमार व्यक्ति को ठीक करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी खुद को एक चमत्कार करने वाले व्यक्ति के रूप में पेश किया गया है। यह पोस्ट ऐसे समय पर आई जब उनकी Pope Leo XIV से तीखी बहस चल रही थी। इसी दौरान ट्रंप ने पोप को “क्राइम पर कमजोर” और “विदेश नीति में खराब” भी बताया।