24 घंटे में सिलेंडर नहीं आया तो दूसरा डीलर भेजेगा

नई दिल्ली. देश में रसोई गैस सिलेंडर की डिलीवरी में देरी से जल्दी ही निजात मिलने वाली है। सरकार अब ऐसा इंतजाम करने जा रही है जिसमें किसी उपभोक्ता को उसका रसोई गैस वितरक बुकिंग के 24 घंटे में सिलेंडर डिलीवरी नहीं दे पाएगा तो दो नजदीकी दूसरा वितरक सिलेंडर पहुंचाएगा भले ही वह किसी भी कंपनी का ग्राहक हो। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पीएनजीआरबी) ने 24 घंटे में सिलेंडर डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए यह नया ढांचा प्रस्तावित किया है। पीएनजीआरबी के अनुसार क्रॉस-पीएसयू सर्विस मैकेनिज्म की इस प्रणाली के तहत उपभोक्ताओं को 24 घंटे में गारंटीशुदा डिलीवरी सुनिश्चित होगी। प्रस्तावित तंत्र के तहत कंपनियां सामूहिक जिम्मेदारी निभाएंगी। शुरुआत में यह योजना कुछ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू होगी, बाद में इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा। इस योजना पर सुझाव मांगे गए हैं। देश में गैस एजेंसी से उपभोक्ताओं की सबसे ज्यादा शिकायत देरी से सिलेंडर डिलीवरी की है।