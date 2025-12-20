4.62 करोड़ रुपए, 6 किलो सोना और 313 किलो चांदी बरामद, डंकी रूट केस में ED की बड़ी कार्रवाई

डंकी रूट का मतलब अवैध रास्तों से अमरीका पहुंचना होता है। इसके लिए ट्रैवल एजेंट भारी रकम लेते हैं। डंकी रूट का पहला रास्ता मेक्सिको बॉर्डर के जरिए है। ट्रैवल एजेंट मेक्सिको बॉर्डर पर पहुंचा देते हैं, जहां उन्हें अमरीकी पुलिस पकड़ कर कैंप में ले जाती है। उन्हें चार-पांच दिन में कोई जानकार लेने आ जाता है, तो ठीक नहीं तो छोड़ दिया जाता है। इन पर अमरीकन पुलिस नजर रखती है। दूसरा रास्ता पनामा के जंगलों से है, जो कि बहुत खतरनाक है। तीसरा रास्ता कनाडा के रास्ते है, क्योंकि अमरीका में वर्क वीजा की डिमांड बहुत कम है, इसलिए लोग अवैध तरीके से ही जाते हैं।