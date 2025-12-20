लाखों लोगों के लिए बुरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश से टूटा सपना

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप (ANI)
Green Card Lottery: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) तत्काल प्रभाव से 'ग्रीन कार्ड लॉटरी' को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोएम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इस फैसले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के निर्देश पर यूनाइटेड स्टेट्स सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआईएस) को इस प्रोग्राम को रोकने का आदेश दिया गया है। यह फैसला ब्राउन यूनिवर्सिटी व एमआईटी में हुई गोलीबारी की घटना के बाद लिया गया है।
बताया जाता है कि इन मामलों में मुख्य आरोपी पुर्तगाली नागरिक नेव्स वैलेंटे 2000 में पहली बार स्टूडेंट वीजा पर अमरीका आया था और डाइवर्सिटी इमिग्रेंट वीजा (लॉटरी) के तहत उसे ग्रीन कार्ड मिल गया और वह अमरीका का स्थायी नागरिक बन गया। नेव्स को गुरुवार को पुलिस ने घेर लिया था, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली।
ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल लगभग 50,000 लोगों को रैंडम तरीके से ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इससे वह अमरीका के स्थायी निवासी हो जाते हैं। इस प्रोग्राम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 की लॉटरी के लिए दुनिया भर से 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 1.31 लाख लोगों को प्रारंभिक तौर पर चुना गया था, जिन्हें गहन जांच के बाद ग्रीन कार्ड दिया जाना था। ट्रंप के फैसले से इन लाखों लोगों का सपना अधर में रह गया है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग