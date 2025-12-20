लाखों लोगों के लिए बुरी खबर, डोनाल्ड ट्रंप के इस आदेश से टूटा सपना

ग्रीन कार्ड लॉटरी प्रोग्राम के तहत हर साल लगभग 50,000 लोगों को रैंडम तरीके से ग्रीन कार्ड दिया जाता है। इससे वह अमरीका के स्थायी निवासी हो जाते हैं। इस प्रोग्राम की लोकप्रियता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2025 की लॉटरी के लिए दुनिया भर से 2 करोड़ लोगों ने आवेदन किया था। इनमें से 1.31 लाख लोगों को प्रारंभिक तौर पर चुना गया था, जिन्हें गहन जांच के बाद ग्रीन कार्ड दिया जाना था। ट्रंप के फैसले से इन लाखों लोगों का सपना अधर में रह गया है।