‘सर तन से जुदा’ का नारा विद्रोह भड़काता है…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज की

कोर्ट ने कहा कि भीड़ द्वारा लगाया गया कोई भी नारा जो कानून द्वारा दी गई सही सजा के खिलाफ मौत की सजा देता है, वह न सिर्फ संवैधानिक मकसद के खिलाफ है, बल्कि भारतीय कानूनी प्रणाली के कानूनी अधिकार के लिए भी एक चुनौती है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति या भीड़ द्वारा ऐसे नारों (धार्मिक या घोषणा) को उठाना या लगाना कोई अपराध नहीं है, जब तक कि उनका इस्तेमाल दूसरे धर्मों के लोगों को डराने के लिए गलत इरादे से न किया जाए।