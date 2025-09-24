‘ दूसरों को सेकंडों में गिरफ्तार, अपनों को क्यों बचा रही सीबीआइ’

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश में युवक देवा पारधी की हिरासत में मौत को लेकर आरोपी दो पुलिसअधिकारियों संजीव सिंह मालवीय और उत्तम सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार करने में विफल रहने पर मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) को कड़ी फटकार लगाई। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर.महादेवन की बेंच ने पारधी की मां की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐसा नहीं चल सकता। सीबीआइ छापे मारकर किसी को सेकंडों में गिरफ्तार कर लेती है और अपनों को कोर्ट के आदेश के बावजूद गिरफ्तार नहीं किया गया। जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि लाचारी का बहाना न बनाएं, आपकी लाचारी में आरोपियों को बचाने की आड़ महसूस होती है। शीर्ष अदालत ने मध्यप्रदेश पुलिस की ओर से इस प्रकरण की जांच दबाने की आशंका पर मामले की जांच सीबीआइ को सौंपते हुए गत 15 मई को आरोपी पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे और 90 दिन में मामले की जांच पूरी करने को कहा था। बेंच ने दो फरार पुलिस अधिकारियों का पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। बेंच ने अगली सुनवाई 25 सितंबर को तय करते हुए जांच के लिए लिए जिम्मेदार अफसरों को हलफनामा देने के निर्देश दिए।