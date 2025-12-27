सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड: 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी

Cold Wave Warning by IMD
सर्दी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बढ़ती सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है और कई राज्यों में इसका प्रभाव महसूस हो रहा है। अब देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।
उत्तरपश्चिम भारत में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।
उत्तरीपूर्व के कई राज्यों में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए चेतावनी जारी की है कि 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई जिलों में शीतलहर चल सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी।
पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27-31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड बढ़ेगी।
दक्षिण भारत भी सर्दी के असर से अछूता नहीं रहने वाला। मौसम विभाग ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी।
