सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड: 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी

सर्दी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बढ़ती सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है और कई राज्यों में इसका प्रभाव महसूस हो रहा है। अब देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।