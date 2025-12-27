27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड: 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी

Cold Wave Warning: देश में अब सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने कई राज्यों में 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Dec 27, 2025

Cold Wave Warning by IMD

Cold Wave Warning by IMD

सर्दी दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। देश के कई राज्यों में बढ़ती सर्दी ने ठिठुरन बढ़ा दी है। सर्दी के बढ़ते प्रभाव की वजह से लोगों की कंपकंपी छूटने लगी है और कई राज्यों में इसका प्रभाव महसूस हो रहा है। अब देश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department – IMD) ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई राज्यों में शीतलहर की चेतावनी (Cold Wave Warning) जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड का अलर्ट (Winter Alert) जारी किया गया है।

◙ उत्तरपश्चिम भारत

उत्तरपश्चिम भारत में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है। ऐसे में मौसम विभाग ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इस दौरान सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट है। इससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी।

◙ उत्तरीपूर्व भारत

उत्तरीपूर्व के कई राज्यों में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में मौसम विभाग ने मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और नागालैंड के लिए चेतावनी जारी की है कि 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कई जिलों में शीतलहर चल सकती है। इससे ठंड बढ़ेगी।

◙ पूर्वी और मध्य भारत

पूर्वी और मध्य भारत के राज्यों में भी सर्दी रिकॉर्ड तोड़ेगी। ऐसे में मौसम विभाग ने 27-31 दिसंबर को बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्य प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे कड़ाके की ठंड बढ़ेगी।

◙ दक्षिण भारत

दक्षिण भारत भी सर्दी के असर से अछूता नहीं रहने वाला। मौसम विभाग ने 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को कर्नाटक के दक्षिण आंतरिक क्षेत्रों और तेलंगाना में कई जगह शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#WeatherNews

weather alert

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather report

Published on:

27 Dec 2025 10:48 am

Hindi News / National News / सर्दी तोड़ेगी रिकॉर्ड: 27, 28, 29, 30 और 31 दिसंबर को चलेगी शीतलहर, इन राज्यों में मौसम विभाग की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

मौसम समाचार

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.