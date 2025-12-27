अमेरिका के दूसरे सबसे अमीर भारतीय Vinod Khosla ने कैसे खड़ा किया अरबों का साम्राज्य?

विनोद खोसला ने 1975 में सोया मिल्क से जुड़ी फील्ड में हाथ आजमाया। वह ऐसे लोगों की मदद को आगे आए, जिनके पास रेफ्रिजरेटर नहीं पर वह इस कारोबार में उतरना चाहते थे। हालांकि, उनके इस प्रयास को सफलता नहीं मिली। फंडिंग की कमी के कारण यह आइडिया फेल हो गया। 21 साल की उम्र में विनोद खोसला पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए। उन्हें कार्नेगी मेलन यूनिवर्सिटी में फुल स्कॉलरशिप मिली और यहां से उन्होंने बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड बिज़नेस स्कूल से एमबीए किया। आज वह कारोबारी दुनिया में एक बड़ा नाम हैं और अमेरिका में दूसरे सबसे अमीर भारतीय हैं। 70 वर्षीय खोसला अपनी पत्नी नीरू और चार बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं।