12 करोड़ में बिकी टीपू सुल्तान की 2 पिस्तौल, शेर-ए-पंजाब के चित्र की कीमत 10 करोड़

लंदन . लंदन के सोथबी ऑक्शन हाउस में इस हफ्ते हुई ‘आर्ट आफ द इस्लामिक वल्र्ड एंड इंडिया' नीलामी में भारत की शाही विरासत ने नया रिकॉर्ड बना दिया। बुधवार को हुई इस ऐतिहासिक नीलामी में कुल बिक्री 1 करोड़ पाउंड (करीब 106 करोड़ रुपए ) से पार पहुंच गई, जिसमें टीपू सुल्तान की पिस्तौल और शेर-ए-पंजाब महाराजा रणजीत सिंह की पेंटिंग ने रेकॉर्ड बना दिया। 18वीं सदी के मैसूर शासक टीपू सुल्तान के लिए बनाई गईं चांदी जड़ी फ्लिंटलॉक पिस्तौलें नीलामी में 11 लाख पाउंड (लगभग 11.6 करोड़ रुपए) में बिकीं जो अनुमान से 14 गुना ज्यादा कीमत है। माना जाता है कि ये पिस्तौलें 1799 में श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हासिल की गई थीं। सोथबी के अनुसार, टीपू सुल्तान की पिस्तौलें अक्सर जोड़े में बनती थीं, एक लेफ्ट लॉक और दूसरी राइट लॉक। यह उनकी खास पसंद थी और वे सार्वजनिक दरबारों में इन्हें अपनी शाही पहचान के प्रतीक के रूप में रखते थे।