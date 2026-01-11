वडोदरा वनडे का टिकट मिलने के बाद दो दिन सो नहीं पाया फैन, रोहित और कोहली को देखने की खुशी

भारतीय क्रिकेट टीम और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला बीसीए स्टेडियम, कोटांबी में खेला जा रहा है। इस स्टेडियम में पहली बार पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच वनडे मैच खेला जा रहा है। इस वजह से वडोदरा के दर्शकों में भारी उत्साह है। फैंस के उत्साह की सबसे बड़ी वजह रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं। इन दोनों दिग्गजों को देखने के लिए स्टेडियम में और उसके आस-पास बड़ी संख्या में दर्शक जुटे हैं।