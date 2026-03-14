कमिंस, स्टार्क या हेजलवुड से भी बेहतर! पूर्व ऑस्ट्रलियाई दिग्गज खिलाड़ी ने बताया बुमराह कैसे अकेले दम पर जिताते हैं मैच

Michael Clarke praises Jasprit Bumrah: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज कप्तान माइकल क्लार्क ने जसप्रीत बुमराह की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। क्लार्क का मानना है कि बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं, बल्कि एक फ्रीक यानी असाधारण खिलाड़ी हैं। उन्होंने साफ कहा कि बुमराह के पास वो हुनर है जो उन्हें पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड जैसे महान गेंदबाजों से भी आगे खड़ा करता है। क्लार्क के मुताबिक, बुमराह अकेले दम पर मैच पलटने की ताकत रखते हैं और यही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैच विनर बनाता है।