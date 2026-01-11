महाराष्ट्र के मंत्री के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, अंदर थी ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस भी हो गई हैरान

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग (फोटो - आईएएनएस)
महाराष्ट्र के मुंबई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री नितेश राणे के सरकारी आवास के बाहर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। राणे के सरकारी आवास 'सुवर्णगड' बंगले के बाहर रविवार को यह काले रंग का ट्रॉली बैग मिला। बैग पर जैसे ही सुरक्षाकर्मियों का ध्यान गया उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।
प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति बंगले के बाहर यह बैग रखकर चला गया था। बैग दिखाई देने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। राणे के परिवार समेत पड़ोस में रहने वाले लोग बैग में बम होने की संभावना से डर गए। इसके बाद तुरंत जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर पहुंच कर संदिग्ध बैग की तलाश शुरू की। बैग की तलाशी से पहले पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया और आसपास की आवाजाही पर भी एहतियातन नजर रखी गई।
इसके बाद बैग की गहन जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इस बैग में जो चीज मिली उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राणे के घर के बाहर मिले संदिग्ध बैग में कोई बम, विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं थी बल्कि इसमें एक पत्र के साथ बहुत सारे जूते रखे हुए थे। इस बैग में अलग-अलग डिजाइन और रंगों के कई सारे जूते रखे हुए थे। जूतों के साथ रखे पत्र में लिखा था कि जिसे भी जूते चाहिए, मुफ्त में ले लो।
बैग की जांच के बाद पुलिस ने बैग वहां रखने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की। संदिग्ध की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास पूछताछ भी की गई। सीसीटीवी फुटेज में पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बंगले के बाहर बैग रखकर जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई है। इस व्यक्ति की पहचान और तलाश में पुलिस जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बैग वहां क्यों रखा गया और इसके पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या थी।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग