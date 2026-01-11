11 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

महाराष्ट्र के मंत्री के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, अंदर थी ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस भी हो गई हैरान

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के सरकारी आवास के बाहर एक संदिग्ध बैग पाया गया। मामले की जानकारी मिलते ही बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा। जांच के दौरान बैग में एक पत्र के साथ बहुत सारे जूते मिले।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 11, 2026

Mumbai

महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग (फोटो - आईएएनएस)

महाराष्ट्र के मुंबई में भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार के मंत्री नितेश राणे के सरकारी आवास के बाहर एक संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया। राणे के सरकारी आवास 'सुवर्णगड' बंगले के बाहर रविवार को यह काले रंग का ट्रॉली बैग मिला। बैग पर जैसे ही सुरक्षाकर्मियों का ध्यान गया उन्होंने पुलिस को इस बात की सूचना दी। मामले की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा।

अज्ञात व्यक्ति बंगले के बाहर रख गया बैग

प्राथमिक जानकारी के अनुसार, एक अज्ञात व्यक्ति बंगले के बाहर यह बैग रखकर चला गया था। बैग दिखाई देने के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। राणे के परिवार समेत पड़ोस में रहने वाले लोग बैग में बम होने की संभावना से डर गए। इसके बाद तुरंत जांच एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। बम निरोधक दस्ते की टीम ने मौके पर पहुंच कर संदिग्ध बैग की तलाश शुरू की। बैग की तलाशी से पहले पूरे इलाके को सुरक्षित किया गया और आसपास की आवाजाही पर भी एहतियातन नजर रखी गई।

बैग में मिले बहुत सारे जूते

इसके बाद बैग की गहन जांच शुरू की गई। जांच के दौरान इस बैग में जो चीज मिली उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। मुंबई पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राणे के घर के बाहर मिले संदिग्ध बैग में कोई बम, विस्फोटक या खतरनाक सामग्री नहीं थी बल्कि इसमें एक पत्र के साथ बहुत सारे जूते रखे हुए थे। इस बैग में अलग-अलग डिजाइन और रंगों के कई सारे जूते रखे हुए थे। जूतों के साथ रखे पत्र में लिखा था कि जिसे भी जूते चाहिए, मुफ्त में ले लो।

पुलिस कर रही बैग रखने वाले की तलाश

बैग की जांच के बाद पुलिस ने बैग वहां रखने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की। संदिग्ध की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास पूछताछ भी की गई। सीसीटीवी फुटेज में पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बंगले के बाहर बैग रखकर जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई है। इस व्यक्ति की पहचान और तलाश में पुलिस जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बैग वहां क्यों रखा गया और इसके पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

11 Jan 2026 04:02 pm

Hindi News / National News / महाराष्ट्र के मंत्री के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, अंदर थी ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस भी हो गई हैरान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना

उपेंद्र कुशवाहा ने चिराग के बाद मांझी की पार्टी में लगाई सेंध, HAM के दर्जनों नेताओं ने थामा RLM का दामन

bihar politics
पटना

विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद CM नीतीश की तारीफ करने लगे पप्पू यादव, हिजाब मामले में बोले- उनकी आलोचना सही नहीं

राष्ट्रीय

‘10,000 रुपये से नहीं जीत मिलती’, असम के CM ने बताया बिहार में NDA की जीत का असली कारण

पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.