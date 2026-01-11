महाराष्ट्र के मंत्री के घर के बाहर मिला संदिग्ध बैग, अंदर थी ऐसी चीज जिसे देखकर पुलिस भी हो गई हैरान

बैग की जांच के बाद पुलिस ने बैग वहां रखने वाले व्यक्ति की तलाश शुरू की। संदिग्ध की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और आसपास पूछताछ भी की गई। सीसीटीवी फुटेज में पीले रंग की टी-शर्ट पहने हुए एक व्यक्ति बंगले के बाहर बैग रखकर जाते हुए देखा गया। फिलहाल पुलिस बैग रखने वाले व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाई है। इस व्यक्ति की पहचान और तलाश में पुलिस जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि इस मामले को लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। पुलिस के अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बैग वहां क्यों रखा गया और इसके पीछे उस व्यक्ति की मंशा क्या थी।