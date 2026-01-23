23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भरतपुर

Bharatpur: डॉक्टर ने युवती से की अश्लील हरकत, पर्ची में लिखकर दिए मोबाइल नंबर, पिता ने किया कॉल तो व्हाट्सएप पर करने लगा ऐसे मैसेज

Allegations On Doctor Indecent Act On Young Woman: ग्रामीणों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। लेकिन स्टाफ की कथित मिलीभगत से सब अंदर ही दबा दिया गया।

3 min read
Google source verification

भरतपुर

image

Akshita Deora

Jan 23, 2026

Bharatpur

Photo: Patrika

Rajasthan Crime: भरतपुर के हलैना थाने के एक गांव में युवती इलाज के लिए अपनी दादी के साथ अस्पताल गई तो चिकित्सक ने युवती से अश्लील बातें कीं और अपना मोबाइल नंबर युवती को थमा दिया। घटना की जानकारी जब परिजनों को लगी तो ग्रामीणों ने अस्पताल पर तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ।

जानकारी के अनुसार गत सोमवार को युवती प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झालाटाला पर अपनी दादी के साथ इलाज कराने गई तो डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार जयंत ने दादी को ओपीडी की पर्ची लेने के लिए काउंटर पर भेज दिया और युवती से अश्लील बातें करने लगा। चिकित्सक ने मोबाइल पर बातचीत करने के लिए अपना मोबाइल नंबर कागज पर लिखकर युवती को थमा दिया।

परिजनों ने बताया कि जब हमने देर रात बच्ची को परेशान देखा तो हमने बच्ची से पूछा तब जाकर ये सब घटना क्रम हमारे सामने आया। अगले दिन सुबह जब परिजन पीएचसी पहुंचे तो डॉक्टर अवकाश पर था और जब दूसरे दिन भी डॉक्टर नहीं आया तो बच्ची के पिता ने डॉक्टर का नंबर लेकर कॉल किया तो गोलमोल बात कर डॉक्टर ने फोन काट दिया।

थोड़े समय बाद डॉक्टर की ओर से बच्ची के पिता के व्हाट्सएप पर माफ़ी मांगने और कई प्रकार के मैसेज किए गए और कॉल भी किए गए। दो दिन बाद गुरुवार को ग्रामीणों ने चिकित्सक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अस्पताल पर ताला जड़ दिया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सूचना पहले ही मिल जाने के कारण दोषी डॉक्टर अस्पताल छोडकऱ भाग गया। अगर वह दोषी नहीं होता तो अस्पताल से नहीं भागता।संबंधित विभाग की ओर से दोषी डॉक्टर को बचाया जा रहा है।

सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और ग्रामीणों से समझाइश कर चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया और मामला शांत कराया। हालांकि ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो दुबारा आंदोलन किया जाएगा।

आश्वासन के बाद समेटा धरना

ग्रामीणों ने डॉक्टर पर आरोप लगाए हैं कि बच्चियों और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं पहले भी सामने आई हैं। लेकिन स्टाफ की कथित मिलीभगत से सब अंदर ही दबा दिया गया। क़रीब 3 घंटे बाद प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ पीएचसी पर पहुंचे और धरने पर बैठे ग्रामीणों के साथ समझाइश कर बड़ी मशक्कत के बाद ताला खुलवाया गया।

पीड़ित के परिजनों और मुख्य ग्रामीणों के साथ बैठकर पूरे मामले को जाना। अधिकारियों में मुख्य रूप से कार्यवाहक तहसीलदार भानु शर्मा, नायब तहसीलदार मनोज भारद्वाज, एवं डीआरएचओ डॉ. अमर सिंह आदि मौजूद थे। बाद में सभी संबंधित अधिकारियों की ओर से आज ही जांच कमेटी गठित कर उचित जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया।

कमेटी करेगी आरोपों की जांच

मामला जब बढ़ने लगा तो प्रकरण की जानकारी जिला प्रशासन को दी गई। ऐसे में मामला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के पास पहुंचा तो डॉक्टर के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। जो कि अगले सात दिन में प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट देगी।

इसके बाद निदेशालय को रिपोर्ट भेजने के बाद ही कार्रवाई हो सकेगी। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह डॉक्टर ने अचानक से कथित सीएल लेकर अस्पताल छोड़ा है। उससे डॉक्टर की कार्यशैली संदेह के घेरे में है। हालांकि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हकीकत का पता चल सकेगा।

स्वीकृति बगैर छोड़ा अस्पताल

बताते हैं कि जिस चिकित्सक पर आरोप लगाया गया है। वह तीन दिन की सीएल लेकर गया है, जबकि जिस बीसीएमओ से अवकाश की स्वीकृति लेनी थी। वे खुद अवकाश पर चल रहे हैं। सीएल की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से लेना आवश्यक होता है। ऐसे में इस बात का खुलासा हुआ है कि डॉक्टर बगैर स्वीकृति गलत तरीके से अवकाश पर है। ऐसे में इस प्रकरण की भी विभागीय स्तर पर जांच होना आवश्यक है।

इनका कहना… मौके पर जाकर परिजनों से बातचीत कर पूरा मामला जाना और इसमें जांच कमेटी बिठाकर जल्द ही जांच करवाकर आगामी सात दिवस में रिपोर्ट के आधार पर उचित और निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी।
मनोज भारद्वाज, नायब तहसीलदार, हलैना

जब मामले कि सूचना मिली तो 11 बजे सुबह मौके पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ परिजनों से बातचीत कर पूरा पक्ष सुना गया। जिस आधार पर हमने परिजनों की ओर से एक कार्रवाई के लिए सीएमएचओ भरतपुर के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त कर लिया है। साथ ही आज ही जिला चिकित्सालय और क्षेत्रीय चिकित्सालय से जांच कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें एक महिला चिकित्सक को भी रखा जाएगा और जल्द ही उचित जांच करवाकर कार्रवाई की जाएगी।
डॉ. अमर सिंह, डीआरएचओ, भरतपुर

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Sikar Murder: पूर्व सरपंच मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10-10 साल की सजा
सीकर
Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi murder case, Sirohi crime news, Lawrence Bishnoi, पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही हत्याकांड, सिरोही क्राइम न्यूज, लॉरेंस बिश्नोई

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Jan 2026 11:23 am

Hindi News / Rajasthan / Bharatpur / Bharatpur: डॉक्टर ने युवती से की अश्लील हरकत, पर्ची में लिखकर दिए मोबाइल नंबर, पिता ने किया कॉल तो व्हाट्सएप पर करने लगा ऐसे मैसेज

बड़ी खबरें

View All

भरतपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Bharatpur: पिता ने कांपते हाथों से किया 10 साल के बेटे का अंतिम संस्कार, मोबाइल में गेम खेलते समय हुई थी मौत

Boy Died In Bharatpur
भरतपुर

Bharatpur: पलंग पर लेटकर मोबाइल देख रहे दस साल के बच्चे की मौत, रहस्यमय हालत में मिला शव, गले पर लिपटा था…

भरतपुर

सरकारी अस्पताल में लड़की से डॉक्टर ने की ‘अश्लील बातें’, मोबाइल नंबर भी दिया, परिजनों का हंगामा

Obscene talk, obscene talk with girl, Bharatpur News, Rajasthan News, molestation of girl, molestation of girl in Bharatpur, अश्लील बातें, लड़की से अश्लील बातें, भरतपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज, लड़की से छेड़छाड़, भरतपुर में लड़की से छेड़छाड़
भरतपुर

Food Security Scheme : राजस्थान खाद्य विभाग की नई व्यवस्था, भरतपुर में खुलेगा अनाज एटीएम

Food Security Scheme Update Rajasthan Food Department new system Bharatpur open anaj ATM
भरतपुर

डीग में युवक के साथ बेरहमी से मारपीट, अपहरण की कोशिश, खींचकर दूर तक घसीट ले गए आरोपी

भरतपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.