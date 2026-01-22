22 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Sikar Murder: पूर्व सरपंच मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10-10 साल की सजा

सीकर में नौ साल पुराने पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड में एससी-एसटी कोर्ट ने तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास और छह को दस-दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Rakesh Mishra

Jan 22, 2026

Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi Former Sarpanch Sardar Rao murder case, Sirohi murder case, Sirohi crime news, Lawrence Bishnoi, पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड, सिरोही हत्याकांड, सिरोही क्राइम न्यूज, लॉरेंस बिश्नोई

मुख्य साजिशकर्ता व सुपारी देने वाले को न्यायालय में ले जाते हुए। फोटो- पत्रिका

सीकर। जुराठड़ा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सरदार राव हत्याकांड केस में एससी-एसटी कोर्ट की न्यायाधीश रेणुकासिंह हुड्डा ने सुपारी देने वाले मुख्य सूत्रधार व दो शूटरों सहित तीन मुजरिमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं रैकी करने और सहयोग देने वाले छह मुजरिमों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और एक अन्य मुजरिम यतेंद्रसिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। न्यायालय का फैसला नौ साल बाद आया है। एससी-एसटी कोर्ट, सीकर के सहायक निदेशक अभियोजन रामलाल सैनी ने बताया कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोड़ा गया था।

हिस्ट्रीशीटर सुभाष बराल अभी फरार

वहीं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सहयोगी और हत्याकांड की वारदात की प्लानिंग करने तथा शूटरों की रहने, खाने, होटल में ठहरने और पैसों की व्यवस्था करवाने वाला हिस्ट्रीशीटर सुभाष बराल अभी फरार चल रहा है। वह जमानत पर आने के बाद जयपुर के एक व्यवसायी से फिरौती मांगने के बाद विदेश भाग गया था। मुजरिमों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय लाया गया और इसके बाद उन्हें सजा सुनाई गई।

यह वीडियो भी देखें

10-10 साल का कठोर कारावास

एडीपी रामलाल सैनी ने बताया कि पूर्व सरपंच की हत्या की साजिश रचने वाले हरदेवराम मूंड निवासी बराल और शूटर हरविंदरसिंह उर्फ मन्नू निवासी पंजाब तथा अरुण छुरीमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शूटरों को रैकी करने में मदद करने और होटलों में ठहराने वाले छह मुजरिम ओमप्रकाश मूंड, मुकेश कुमार, भानूप्रताप, सुनील, कुलदीप और नरेंद्र को 10-10 साल का कठोर कारावास दिया गया है।

राजस्थान से जुड़ी हर ताज़ा खबर, सीधे आपके WhatsApp पर
जुड़ें अभी : https://bit.ly/4bg81fl

ये भी पढ़ें

Rajasthan HC: पीड़ित की तस्वीरें देखकर कोर्ट ने कहा- यह जानवरों जैसा सुलूक, प्रतापगढ़ के SHO को हटाने का आदेश
जोधपुर
Serious allegations against Pratapgarh SHO, Pratapgarh SHO assaulted a youth, Rajasthan High Court, प्रतापगढ़ के SHO, प्रतापगढ़ के SHO पर गंभीर आरोप, युवक से मारपीट, राजस्थान हाईकोर्ट

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Jan 2026 09:29 pm

Published on:

22 Jan 2026 09:21 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Sikar Murder: पूर्व सरपंच मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई बरी, 3 को आजीवन कारावास, 6 को 10-10 साल की सजा

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: यूट्यूब से सीखी टेक्नोलॉजी, राजस्थान के 8वीं के छात्र ने बना दी EV कार, 25 KM/h की है रफ्तार

EV Car
सीकर

सीकर में युवती ने प्रेमी को शादी के लिए मना किया, युवक ने की आत्महत्या

सीकर

राजस्थान में कोहरे का असर: फतेहपुर में 4 वाहन टकराए, 10 लोग घायल, 5 ट्रॉमा सेंटर में भर्ती

Sikar Road Accident
सीकर

जूता छुपाई की रस्म बनी आफत: 11 हजार की जिद में फेरों के बाद टूट गई शादी, बिना दुल्हन लौटी बारात

Sikar Marriage Controversy
सीकर

Sikar: खाटूश्यामजी क्षेत्र 10 करोड़ खर्च कर होगा ‘नीट एंड क्लीन’, ट्रीटमेंट प्लांट से बदलगी शहर की तस्वीर

खाटूधाम में उमड़े श्रद्धालु, पत्रिका फोटो
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.