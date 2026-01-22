Rajasthan HC: पीड़ित की तस्वीरें देखकर कोर्ट ने कहा- यह जानवरों जैसा सुलूक, प्रतापगढ़ के SHO को हटाने का आदेश

कोर्ट ने निचली अदालत के कॉल डिटेल रिकॉर्ड और अस्पताल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने के आदेशों को दोहराते हुए पुलिस अधीक्षक को मौखिक, दस्तावेजी और इलेक्ट्रॉनिक सभी साक्ष्यों के संरक्षण के निर्देश दिए हैं। आईजी रेंज को भी मामले की निगरानी करने को कहा गया है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक स्वयं निगरानी करेंगे कि कोई साक्ष्य नष्ट या प्रभावित न हो और संबंधित अधिकारी गुलाबसिंह केस डायरी सहित किसी भी रिकॉर्ड तक न पहुंचे।