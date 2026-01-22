जैसलमेर : कचरा गाड़ी में स्कूली छात्र का अपहरण, इलाके में सनसनी, पुलिस ने किया आरोपियों का पीछा

जैसलमेर। राजस्थान के जैसलमेर में गुरुवार को स्कूल समय में एक छात्र को बीच सड़क से उठाने की घटना सामने आई। अमर शहीद सागरमल गोपा उच्च माध्यमिक विद्यालय में 11वीं में पढ़ने वाला छात्र समीर जावा पुत्र प्रकाश जावा यूनिफॉर्म नहीं पहनने पर स्कूल से लौटा था। बाहर आते ही कुछ युवकों ने उसे घेर लिया, पीटा और नगर परिषद की कचरा संग्रहण गाड़ी में जबरन बैठा कर ले गए। घटना शहर में दिनदहाड़े हुई, जिससे इलाके में हलचल मच गई।