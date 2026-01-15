15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भिलाई

सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

CG News: भिलाई-चरोदा निगम के 145 कर्मचारियों की सैलरी से कटौती की जा रही है। वहीं तीन साल बाद इसका खुलासा हुआ है। इन तीन सालों में करीब 5 करोड़ से अधिक रुपए काट लिए गए..

less than 1 minute read
Google source verification

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Jan 15, 2026

CG News,

प्रतीकात्मक फोटो AI

CG News: नगर निगम भिलाई-चरोदा में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। निगम के करीब 145 नियमित कर्मचारियों के वेतन से वर्ष 2022 से दिसंबर 2025 तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि काट ली गई, लेकिन यह रकम न तो सीपीएफ में जमा हुई और न ही जीपीएफ में। ( CG News) सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं हैं कि यह पैसा आखिर गया कहां।

CG News: कर्मचारियों की सैलरी से किसकी जेब भरी जा रही?

इस मामले को लेकर निगम कर्मियों में भारी नाराजगी है। कर्मचारियों ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर प्रशासन तक शिकायत की, लेकिन हर जगह खामोशी ही हाथ लगी। कर्मचारियों का कहना है कि वेतन से कटने वाला पैसा यदि हमारे खातों में नहीं जा रहा, तो आखिर किसके पास जा रहा है, यह स्पष्ट होना चाहिए।

2022 से अब तक कुल कटौती, करीब 5.45 करोड़ रुपए

कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि यह राशि भविष्य निधि खातों में जमा हो रही है, लेकिन जानकारी लेने पर पता चला कि सीपीएफ-जीपीएफ में कोई राशि जमा ही नहीं की गई।

छत्तीसगढ़ स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ, अध्यक्ष रामअवतार साहू ने कहा कि नियमित कर्मचारियों के वेतन से हर माह हजारों रुपए काटे जा रहे हैं, लेकिन सीपीएफ-जीपीएफ में जमा नहीं हो रहे। इस संबंध में कलेक्टर दुर्ग को लिखित शिकायत दी गई है। यह गंभीर मामला है।

कर्मियों के वेतन से की जा रही कटौती और राशि के संबंध में निगम आयुक्त जवाब देंगे।

विकास त्रिपाठी, प्रभारी जनसंपर्क विभाग, नगर निगम भिलाई-चरोदा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 05:26 pm

Published on:

15 Jan 2026 05:14 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

बड़ी खबरें

View All

भिलाई

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बीयर की बोतल को लेकर TI और बर्खास्त आरक्षक में जमकर मारपीट, गोली चलने की खबर! मची खलबली

CG Police news
भिलाई

हादसे से कुछ घंटे पहले सोशल मीडिया पर पिता को किया था याद, आधी रात सड़क पर थम गई बेटे की सांसें

आधी रात सड़क पर थम गई बेटे की सांसें (फोटो सोर्स- पत्रिका)
भिलाई

CG Police Transfer: 11 पुलिसकर्मियों का तबादला, आदेश जारी

Transfer News: पुलिस महकमे में बड़ा तबादला, 45 कर्मी हुए इधर से उधर, एसपी ने जारी किया आदेश
भिलाई

ऑटो चालक की बेटी राष्ट्रपति के साथ करेंगी डिनर, दिल्ली से आया आमंत्रण, जानिए कौन है भिलाई की कविता?

Chhattisgarh news
भिलाई

नाबालिगों ने गाड़ी की बोनट पर आधा दर्जन केक रखकर काटा, जमकर की आतिशबाजी, पुलिस ने लिया एक्शन

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
भिलाई
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.