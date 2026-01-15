सरकारी कर्मचारियों को झटका! चोरी छिपे वेतन से काट लिए 5 करोड़ रुपए, अब हुआ बड़ा खुलासा

CG News: नगर निगम भिलाई-चरोदा में एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला सामने आया है। निगम के करीब 145 नियमित कर्मचारियों के वेतन से वर्ष 2022 से दिसंबर 2025 तक 5 करोड़ रुपए से अधिक की राशि काट ली गई, लेकिन यह रकम न तो सीपीएफ में जमा हुई और न ही जीपीएफ में। ( CG News) सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि निगम के जिम्मेदार अधिकारी यह बताने को तैयार नहीं हैं कि यह पैसा आखिर गया कहां।