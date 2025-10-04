Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

व्यापमं व PSC में पूछे प्रश्नों को लेकर उठे सवाल, कांग्रेस ने की शिकायत, राज्यपाल को लिखा पत्र

CG Vyapam: व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) और राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा हाल ही में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र सामने आ रहे हैं..

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Oct 04, 2025

cg vyapam and PSC

व्यापमं व पीएससी परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्रों पर उठे सवाल ( Photo - Patrika )

CG Vyapam: प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। व्यावसायिक परीक्षा मण्डल (व्यापम) और राज्य लोक सेवा आयोग (पीएससी) द्वारा हाल ही में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में बार-बार त्रुटिपूर्ण प्रश्न पत्र सामने आ रहे हैं। ( CG News ) इस गंभीर मुद्दे को भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने प्रमुखता से उठाते हुए राज्यपाल को पत्र लिखा है।

CG Vyapam: युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़

उन्होंने इसे लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बताया है और त्वरित कार्रवाई की मांग की है। विधायक द्वारा भेजे गए पत्र में कहा गया है कि बीते कुछ महीनों में आयोजित करीब 10 भर्ती परीक्षाओं, जिनमें मत्स्य निरीक्षक, लैब टेक्नीशियन, एसडीओ, लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग, सहायक सांयिकी अधिकारी और प्रयोगशाला परीक्षक परीक्षा में गलत, डुप्लीकेट या एक से अधिक सही उत्तर वाले प्रश्न पूछे गए। केवल हाल की परीक्षाओं में ही 60 से अधिक त्रुटिपूर्ण प्रश्न सामने आए हैं।

दोबारा परीक्षाएं लें

उन्होंने पत्र में उल्लेख किया है कि इस प्रकार की लापरवाही प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता और पारदर्शिता पर गहरा असर डालती है। उन्होंने मांग की है कि प्रश्न पत्र तैयार करने और उसकी जांच के लिए उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की गड़बड़ियां न हों। साथ ही, जिन परीक्षाओं में त्रुटिपूर्ण प्रश्न पूछे गए, उनमें वसूली गई फीस वापस करें।

सीएम को भेजी चिट्ठी

उन्होंने कहा, यह केवल प्रश्नों की त्रुटि का मामला नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं की मेहनत व कॅरियर का सवाल है। उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए व्यावसायिक परीक्षा मण्डल और लोक सेवा आयोग को कठोर निर्देश दिए जाएं। पत्र की एक प्रति मुख्यमंत्री को भी भेजी गई है, ताकि शासन स्तर पर तुरंत आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

04 Oct 2025 12:43 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / व्यापमं व PSC में पूछे प्रश्नों को लेकर उठे सवाल, कांग्रेस ने की शिकायत, राज्यपाल को लिखा पत्र

