GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

कार शोरूम संचालकों ने बताया कि त्योहारी सीजन में कारों की डिलीवरी लेने सबसे अधिक बुकिंग बेस और सेकंड बेस वेरीएंट की कारों के लिए की जा रही हैं। जीएसटी में हुई कटौती के अलावा भी डीलर स्तर पर नई कारों में छूट दी जा रही है, जिससे कारों के दामों में और गिरावट आई है। इसके अलावा बैंकों की ओर से भी लोन प्रोसेस को आसान और फास्ट कर दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक अपने खास ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड लोन का विकल्प भी दे रहे हैं, जिससे कारें शत प्रतिशत तक फाइनेंस हो रही हैं।