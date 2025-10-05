Patrika LogoSwitch to English

भिलाई

GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

GST Reduced: ऑटोमोबाइल में जीएसटी कटौती के बाद कारों के दाम 45 हजार से लेकर सवा दो लाख रुपए तक गिर गए। मिडिल क्लास फैमिली को कार तक पहुंचा दिया..

2 min read

भिलाई

image

Chandu Nirmalkar

Oct 05, 2025

GST reduced

जीएसटी में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें ( Photo - Patrika )

GST Reduced On Car: ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए की गई जीएसटी की कटौती ने मिडिल क्लास फैमिली के लिए कार का सपना पूरा कर दिया है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नवरात्र और दशहरा पर भिलाई-दुर्ग ऑटोमोबाइल शोरूम से इस साल 596 कारों की चाबियां ग्राहकों को सौंपी गई। ऑटोमोबाइल में जीएसटी कटौती के बाद कारों के दाम 45 हजार से लेकर सवा दो लाख रुपए तक गिर गए। मिडिल क्लास फैमिली को कार तक पहुंचा दिया।

GST reduced: मिल सकती है अतिरिक्त छूट

ग्राहकों को इस कटौती का फायदा तो मिल ही रहा है, साथ में शोरूम से भी एडिशनल 10 से 60 हजार रुपए तक की छूट मिल रही है। जीएसटी में हुई इस कटौती के बाद मध्यमवर्गीय परिवार के लिए कार खरीदने का रास्ता खुला है। जीएसटी कटौती और सीजन के मद्देनजर ट्विनसिटी के कार शोरूमों ने एक हजार से अधिक कारों का ओपनिंग स्टॉक रखा गया है।

एडवांस बुकिंग तेज, स्टॉक तैयार

कार शोरूम संचालकों ने बताया कि त्योहारी सीजन में कारों की डिलीवरी लेने सबसे अधिक बुकिंग बेस और सेकंड बेस वेरीएंट की कारों के लिए की जा रही हैं। जीएसटी में हुई कटौती के अलावा भी डीलर स्तर पर नई कारों में छूट दी जा रही है, जिससे कारों के दामों में और गिरावट आई है। इसके अलावा बैंकों की ओर से भी लोन प्रोसेस को आसान और फास्ट कर दिया है। त्योहारी सीजन को देखते हुए बैंक अपने खास ग्राहकों को प्री-अप्रूव्ड लोन का विकल्प भी दे रहे हैं, जिससे कारें शत प्रतिशत तक फाइनेंस हो रही हैं।

धनतेरस और लक्ष्मी पूजा के दिन कारों की बुकिंग लेने का ट्रेंड है। अभी तक ही करीब नौ कारों की बुकिंग कराई जा चुकी है। इसके अलावा त्योहारी सीजन के लिए कारों का स्टॉक तैयार किया जा रहा है। खासकर टॉप मॉडल्स की कारों के लिए वेटिंग टाइम बेहद कम है, कई मॉडल की कारें रेडी टू डिलीवर हैं।

साईंराम टाटा मैनेजर अभय शर्मा ने कहा कि जीएसटी में कटौती के बाद से ही कार बाजार में जबरदस्त उछाल है। धनतेरस और दीपावली पर बंपर गाडिय़ां बिकेंगी। मिडिल क्लास फैमिली अपनी पहली कार खरीद रहे हैं, जिसमें उनको बड़ी छूट मिल रही है। नवरात्र और दशहरा में ही शहर में करीब 600 से 700 नई कार बिकी होंगी।

Updated on:

05 Oct 2025 12:54 pm

Published on:

05 Oct 2025 12:48 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bhilai / GST में कटौती का कमाल, मिडिल क्लास फैमिली के घर पहुंचीं 596 चमचमाती कारें

