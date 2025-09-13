CG Crime: एक महीने से लगातार कर रहे थे लूटपाट, गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार, 6 नाबालिग शामिल

एएसपी सुखनंदन राठौर ने बताया कि एक महीने से दुर्ग जिले के भिलाई नगर, मोहन नगर, स्मृति नगर, वैशाली नगर, खुर्सीपार, जामुल और जेवरा सिरसा क्षेत्र में राहगीरों पर अचानक हमला कर मोबाइल, पर्स और नकदी लूटने की घटनाएं बढ़ रही थीं। आरोपी विरोध करने वालों पर चाकू और कटर से हमला कर मौके से फरार हो जाते थे। इन घटनाओं से आमजन में दहशत का माहौल था। पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल के निर्देश पर एसीसीयू और थाना की संयुक्त टीम गठित की गई। घटनास्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की।