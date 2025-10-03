भोजन पकाने में 10 प्रतिशत खाद्य तेल की कटौती

स्कूल स्तर पर स्वस्थ खान-पान प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं करवाई जाएं। पर्यावरण क्लब की गतिविधियों के तहत समूह चर्चा, निबंध और भाषण प्रतियोगिता आयोजित हों। छात्रों को नियमित व्यायाम और योग के महत्व से जोड़ा जाए। अभिभावकों को बच्चों की भोजन की मात्रा और गतिविधियों पर नजर रखने की सलाह दी जाए। डॉक्टरों व पोषण विशेषज्ञों के व्याख्यान और कार्यशालाएं आयोजित हों। स्कूल में कम तेल वाले पौष्टिक विकल्प उपलब्ध कराए जाएं। छात्रों को स्वास्थ्य राजदूत बनाकर साथियों को जागरूक करने की जिम्मेदारी दी जाए।