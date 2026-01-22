वंदे मातरम के 150 वर्ष: प्रदेशभर में 26 तक गूंजेगा राष्ट्रगीत

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम्' के 150 वर्ष पूर्ण होने के गौरवशाली अवसर पर राजस्थान में देशभक्ति की बयार बहेगी। राज्य सरकार के निर्देशानुसार, संस्कृति मंत्रालय के सहयोग से प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों की शृंखला आयोजित की जाएगी। भीलवाड़ा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी के अनुसार पहले चरण के बाद अब दूसरा चरण 26 जनवरी तक चलाया जाएगा। जबकि तीसरा चरण 7 से 15 अगस्त हर घर तिरंगा अभियान तथा चौथा चरण 1 से 7 नवंबर तक चलाया जाएगा।