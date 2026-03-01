50 लाख की चोरी का खुलासा: हिस्ट्रीशीटर सरगना ने बहन के साथ मिलकर की वारदात

पुलिस अधीक्षक धर्मेन्द्र सिंह यादव ने बताया कि 25 फरवरी को बापूनगर निवासी गोपाललाल सोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। परिवादी ने बताया कि वह परिवार समेत पारिवारिक कार्य होने से दिल्ली गए थे। 24 फरवरी की रात को सूने मकान का ताला तोड़कर चोरों ने भीतर प्रवेश किया। घर से सोने-चांदी के गहने और नकदी चुरा ले गए। चोरी गए माल की कीमत करीब पचास लाख रुपए थी। पुलिस ने जांच के बाद मामले में कांवाखेड़ा हाल हनुमान कॉलोनी निवासी कांता बैरवा को गिरफ्तार किया। मामले में मुख्य आरोपी कांता का भाई सत्यनारायण उर्फ सत्तू बैरवा फरार है। थानाप्रभारी राजपालसिंह ने बताया कि सत्यनारायण कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। उसके खिलाफ चोरी व नकबजनी के करीब दो दर्जन मामले दर्ज हैं।