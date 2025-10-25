69वीं ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताएं 30 से

11 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए साहित्यिक प्रतियोगिताओं में भी रोमांच रहेगा। हिन्दी निबंध प्रतियोगिता का विषय हमारे पर्व एवं त्योहार रहेगा। जबकि वाद-विवाद का विषय मोबाइल का बच्चे पर प्रभाव होगा। सीबीईओे जीनगर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करती हैं। उन्होंने सभी संस्था प्रधानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे आ सकें। सीबीईओे जीनगर ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में खेल भावना, अनुशासन और आत्मविश्वास विकसित करती हैं। उन्होंने सभी संस्था प्रधानों से आह्वान किया कि वे अधिक से अधिक विद्यार्थियों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की प्रतिभाएं आगे आ सकें।