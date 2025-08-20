एनजीओ बना कर चोरी का बड़ा माध्यम

भीलवाड़ा के महेश त्रिवेदी व योगेश शर्मा ने मिलकर जन जागृति सेवार्थ संस्थान के नाम से एनजीओ का गठन किया। इसका पंजीयन मथुरा में 28 जनवरी 2008 को किया था। कार्यालय का पता मित्तल भवन ऊंट वाली गली भरतपुर गेट मथुरा है। संस्था का अध्यक्ष महेश, सचिव योगेश तथा कार्यकारी सदस्य सरिता त्रिवेदी हैं। महेश पहले कोषाध्यक्ष था। इस संस्थान के नाम से पिछले तीन साल में करोड़ों का लेनदेन का मामला सामने आया है। इस संस्थान को दान में मिली राशि को कई खातों में ट्रांसफर करते हुए विदेशों में भेजा गया। यही राशि विदेश से पुन: विभिन्न खातों से होते हुए पुन: उन्हीं के खाते में आई है।