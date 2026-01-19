उमड़ा भक्ति का सैलाब: भक्तामर महामंडल विधान में इंद्र-इन्द्राणियों ने चढाए अर्घ्य

भक्ति का ऐसा अनूठा रंग, जहां हर श्रद्धालु नृत्य के जरिए प्रभु की आराधना में लीन दिखा। अवसर था आरके कॉलोनी स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के तत्वावधान में आयोजित 'भक्तामर महामंडल विधान' का। रविवार को तरणताल परिसर में आचार्य विशुद्ध सागर के शिष्य मुनि आदित्य सागर के सान्निध्य में जब भक्तामर के मंत्र गूंजे, तो पूरा परिसर आध्यात्मिक ऊर्जा से सराबोर हो गया। विधान के दूसरे दिन रविवार का अवकाश होने के कारण श्रद्धालुओं का भारी सैलाब उमड़ा। भव्य मंडल के समक्ष इंद्र-इन्द्राणियों के वेश में सजे भक्तों ने मंत्रों की शक्ति और संगीत की स्वर लहरियों के बीच अर्घ्य समर्पित किए।