भीलवाड़ा का ‘सोना’ विदेश में चमक रहा, जिले में उद्योग को सरकारी ‘खाद-पानी’ का इंतजार

जिले के उद्यमियों का कहना है कि वे फूड प्रोसेसिंग और एथेनॉल प्लांट लगाने को तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से ठोस प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। यदि सरकार रियायती दरों पर जमीन और पानी का इंतजाम करे, तो जिले में दर्जनों इकाइयां लग सकती हैं। वर्तमान में सुविधाओं के अभाव में ये बड़े प्रोजेक्ट्स एमपी के नीमच में शिफ्ट हो रहे हैं। इससे भीलवाड़ा को न केवल राजस्व का घाटा हो रहा है, बल्कि रोजगार के अवसर भी छिन रहे हैं।